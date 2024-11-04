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富家女沒男友竟懷孕！「一屍兩命」遭勒斃　25歲男因母1句話認罪

警方勘驗現場，並未發現外力侵入的跡象，因此研判是熟人犯案。（東森新聞提供）

▲警方勘驗現場，並未發現外力侵入的跡象，因此研判是熟人犯案。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

16年前，彰化一名富家女小蓉被勒斃在獨居的透天厝，解剖發現她懷孕4月，但所有人都認為她單身；警方抽絲剝繭，查出小她14歲的劉家銘涉有重嫌，但他人間蒸發1個月，警方終於查出其行蹤，並在關鍵時刻喊了一聲：「阿銘」，確認身分，順利將他逮捕，偵訊時阿銘堅不吐實，最後因劉母一句：「我會等你回來！」終於讓他瞬間破防，俯首認罪。

2008年9月，39歲的單身富家女小蓉（化名）因為數日音訊全無，母親到她獨居的透天厝查看，驚見女兒陳屍3樓樓梯間，警方抵達現場時，屍體已經腫脹，加上見死者脖子後頭有一繩結，直覺是上吊自殺，但小蓉母親堅稱，失聯前一天女兒還有說有笑，不可能尋短。

死者的父母買了一棟透天厝（圖）給她，沒想到獨居的女兒竟在此身亡。（東森新聞提供）

▲死者的父母買了一棟透天厝（圖）給她，沒想到獨居的女兒竟在此身亡。（東森新聞提供）

偵辦此案的副隊長詹前祈（現任台中市烏日分局偵查隊長）透露，檢察官驗屍時，很快糾正錯誤，因為勒痕在脖子，若是上吊，勒痕會在下巴處，此外，詹前祈詢問小蓉母親，確認門窗由內反鎖，因此警方認定是熟人犯案。

警方拉起封鎖線採證，確認命案現場的門窗是從裡面反鎖。（東森新聞提供）

▲警方拉起封鎖線採證，確認命案現場的門窗是從裡面反鎖。（東森新聞提供）

就在此時，法醫解剖屍體，竟發現死者有4個月身孕，所有人都認為小蓉單身，到底誰是藍田種玉人？後來小蓉母親想起，女兒曾帶一個小她十多歲的男孩來家裡，因為說只是普通朋友，並不以為意；警方再度查訪死者所有閨蜜，一位女孩說，小蓉曾帶一個男孩到她店裡應徵，雖沒談成，但有留下資料，警方因此查出25歲、住台中的劉家銘可能涉案。

埋伏員警（右）憑直覺叫了聲「阿銘」，凶手（左）反射性回頭，立刻遭到逮捕。（示意畫面）

▲埋伏員警（右）憑直覺叫了聲「阿銘」，凶手（左）反射性回頭，立刻遭到逮捕。（示意畫面）

專案小組到劉家銘家，劉母打電話給兒子，他說「馬上回家」卻關掉電話，人間蒸發1個多月。某日，劉家銘用桃園市某公共電話打回家，暴露行蹤，警方派員北上埋伏，當天見一男子迎面走來，體型很像劉家銘，但臉蛋不像，口卡裡的阿銘，鬥雞眼、微禿，但眼前這名男子長相還算端正，辦案人員憑直覺在擦身而過時，叫了一聲「阿銘」，他反射性回頭，就這樣落網了。

凶手劉家銘因為口卡照片跟本人不像，差一點逃過警方緝捕。（東森新聞提供）

▲凶手劉家銘因為口卡照片跟本人不像，差一點逃過警方緝捕。（東森新聞提供）

偵訊時，阿銘表現得很冷靜，甚至冷血，他承認小蓉腹中孩子是他的，卻否認殺人，最後詹前祈發現，阿銘一見到母親，就像是個作錯事的孩子，神色慌張，於是說服劉母幫忙勸他認罪。母親告訴阿銘：「那畢竟是你的孩子，如果是你做的，就勇敢承認，我會一直等你回來」，阿銘瞬間破防，坦承殺人。

阿銘供稱，因為差距14歲的姐弟戀，小蓉羞於讓親友知道，2人祕密交往，這也成了他最好的保護傘，案發當日，小蓉堅持生小孩，兩人激烈爭吵，他出手毆打女友，且情緒激動，順手拿了條繩子，套住小蓉，活活將她勒斃；彰化地院法官認為，劉家銘殺人手段凶殘，考量他犯後深感悔意，且達成和解，因此判處15年徒刑定讞。

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