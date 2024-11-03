本週運勢排行榜！「2生肖」事業、財運、愛情都超旺

▲本周運勢最好的生肖出爐。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

命理生肖專家曼樺老師分析，11月3日至11月9日十二生肖運勢，本周屬羊、屬鼠的人，在事業、財運、愛情、健康等方面運勢都相當不錯，要好好把握機會。

本周事業運前三名

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1.羊

工作：本周運勢強棒出擊，忙碌不已，為第一名。突然來的大案子，讓你既開心又緊張，戰戰兢兢，必須好好達成客戶需求及目標。

2.豬

工作：本周運勢順風順水大吉大利，為第二名。工作雖有壓力與挑戰，但至少都有貴人來幫忙，如虎添翼。

2.鼠

工作：本周運勢躍升，職場人緣超人氣，同為第二名。幾周前的布局終於曙光乍 現，可以好好規劃進程，展現實力了。

2.馬

工作：本周運勢旺盛，精神百倍，同為第二名。茍日新，日日新，又日新，自力更生，遇強則強，一切安然。

3.牛

工作：本周運勢突飛猛進，為第三名，讓你工作充滿幹勁，與同事交流靈感湧現，期望企劃設計上有新的突破。

本周財運前三名

1.羊

財運：原本失去又復得的案子，終於簽訂，不僅是比正財，也是多餘的偏財。忙碌王之後，可以好好的消費一下，並做好理財分配。

2.鼠

財運：一直以來財運都不錯，本周財運旺盛，多了投資開始回報的金額，雖然不多，至少是個持續財源收入且好的開始。

3.豬

財運：本周財運在正財的基礎上，增加了許多業務，即時性與專業性的考驗，還好客戶滿意，你也金錢落袋。

本周愛情運前三名

1.馬

愛情：單身者本周異性有高機率擦出愛的火花，感情有新的天氣，新天地。可以把握好好發展善緣桃花。

2.豬

愛情：愛情甜蜜，心情小鹿亂撞的一周，朝思暮想的她終於出現在你面前，你只想好好把握這短暫假期。

3.鼠

愛情：愛情運甜蜜，假期中的旅行，最能感悟兩人是否真正能長久在一起。價值觀，社會觀，愛情觀同時考驗著。

3.羊

愛情：家庭運甜蜜，夫妻感情溫馨幸福，家庭氣氛和諧。三代同堂者，家中有喜事發生，宜多多浸染此氣氛。

本周健康運前三名

1.牛

健康：健康運頗佳，近來喜愛刮痧，腳底按摩，你知道身體百病多由於氣血不通，阻塞，所以一定要疏通。

2.羊

健康：本周健康運尚佳，身體變得輕鬆起來，去跑步，去騎車，去上瑜珈課，去打打籃球，好好去流汗，排出身體的毒素。

3.鼠

健康：健康運不錯，聽音樂睡眠是放心中壓力，是現在你每晚必須的動作。讓自己睡好，睡飽，才是精神，情緒穩定的根本。

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