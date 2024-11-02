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嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李女駕車撞上對向護欄，連人帶車墜谷，現場4人受困。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、柯沛辰／嘉義報導

嘉義縣番路鄉2日傍晚驚傳車輛墜谷，當時36歲李姓女子開車載親友出遊，不料下山行經嘉130線東往西時，疑似轉彎不慎，失控撞上對向護欄，隨後連人帶車墜入山谷，現場約3層樓高。消防人員到場後，立即將4人從車內救出，所幸4人僅輕傷，送醫救治後並無大礙。

嘉義縣消防局2日下午4點48分接獲報案，台18線往公田路附近發生車禍，因此立即派員前往。警消抵達後，發現一輛小客車跌落山谷，有2男2女受困車內，隨即架設繩索救援，所幸4名傷者意識清楚、僅肢體受傷，被救出後分別送往聖馬爾定及嘉基醫院救治。

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼轎車墜谷嚴重受損，車體面目全非。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

初步調查，李女開車載3名同齡親友出門，下山時疑似轉彎不慎，撞上對向車道護欄後，墜入路旁10公尺深的山谷，一行人都受困在車內。救護人員檢查後，確認4人皆多處擦挫傷，送醫後並無生命危險。經檢測，李女酒測值為0。至於詳細肇事原因，仍待警方調查釐清。

中埔分局呼籲，山區道路彎道眾多，用路人行駛時應減速慢行，並隨時注意車前狀況，避免交通事故發生。

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義鄉道「轎車墜入山谷」4人受困　現場3層樓高！消防繩索救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

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