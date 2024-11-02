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上班叫Uber「苦等30分鐘」　她上車回1句...秒被趕下車

她坐Uber上班竟等了30分鐘！　上車「丟出一句」又被司機趕下車

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

Uber司機竟然趕乘客下車！有女網友透露，自己叫Uber準備搭車上班，結果司機不知何故花了三十分鐘才到現場。結果原PO上車後，司機問她「等很久了嗎？」她回應：「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好。」司機聽聞後竟直接取消載客行程，將她趕下車，還不斷跳針「妳就去搭別的車，我也不載妳了！」讓原PO怒批「真的是有夠荒唐的事」。

原PO昨晚在Dcard以「叫UBER被司機趕下車」為題發文透露，自己真的沒有遇過這麼荒唐的事！她當時大約在10時40分叫車，所以幾乎沒什麼車，結果手機螢幕上卻顯示，司機在附近卡很久，因此她也傳訊詢問對方「請問會來嗎⋯⋯？」因為她有遇過司機故意讓人家空等，最後只好取消訂單的案例，結果對方回說「艱難開車中」，於是她繼續等待，直到11時10分左右車才抵達。

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原PO續稱，自己上車後，以為司機會解釋一下為何這麼久才到，但對方只是問說「等很久了嗎？」或是「很趕嗎？」之類的。由於原PO要去上班，當下也已經跟上一班的同事告知會遲到了，所以便平靜地告訴司機「沒關係我已經遲到了，你就直接開就好。」

殊不知，司機可能是被「我已經遲到了」這句話激怒，對方竟直接取消載客行程，聲稱趕時間的話就去搭別台，「妳就不要搭我這台，我也不載妳了」。這也讓原PO相當傻眼，直呼「你為什麼要這樣？」感嘆自己等了20多分鐘，好不容易上車卻要被趕下車。但對方只是不斷跳針要她下車去搭別的車，「不要搭我這台了」、「謝謝啦麻煩你就換別台，我已經有新單了」，導致她只能無奈下車。

原PO也抱怨，「我真的超級不能接受莫名其妙被趕下車，試著跟他講幾句，但他無止境的鬼打牆，加上系統自動幫我找了新司機，我根本無法跟他溝通，最後才悻悻然下車離開。如果他有什麼問題、有什麼顧慮，在一開始我傳訊息問他時他大可以先說清楚，甚至我上車的時候也可以先跟我溝通，但他什麼都沒有！讓人等了那麼久好不容易搭到車，再把人趕下車，到底有什麼問題，別人的時間都不是時間嗎？」

貼文曝光後也引發網友熱議，「這種司機真的很傻眼，有沒有避雷方針」、「超浪費時間的人，感覺沒職業道德」、「一定要檢舉他」、「開車的社會底層，還好意思甩態喔笑死」、「台灣一堆司機都開出優越感了」、「通常等個10分鐘還在原地，我就會取消叫別台了，真的不要為那些垃圾浪費時間。」

不過也有人認為，「單方面的說法沒有參考價值，不過得說司機很聰明，取消就不怕負評」、「或許他覺的被投訴的風險高，所以故意不載客」、「司機開車中或塞車中，其實不是這麼方便看訊息與回訊息的」、「他推測載妳到定位後，妳肯定手指點點就給她負評，他推測是沒錯的」、「司機判斷你可能會負評，直接取消該行程！」

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