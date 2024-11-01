海科館長捲霸凌案！鏡頭前溫柔致歉　轉頭秋後算賬「找主管開刀」

圖文／鏡週刊

本刊日前踢爆，主打親子同樂、隸屬於教育部管轄的國立海洋科技博物館（簡稱海科館），鬧出職場嚴重霸凌事件後，爆料人士近日再度向本刊聯繫，控訴館長陳素芬在媒體前公開致歉後，轉頭就立刻向館內主管開刀，進行人事大搬風，直到消息走漏被教育部高層得知，她才緊急將人事案抽回，被認為根本就想秋後算賬。

陳素芬2019年上任海科館長前，在前基隆市長林右昌市府擔任教育處長。當時上任館長時，林右昌及不少地方民代等人來親自出席典禮，祝福陳素芬，顯示陳在基隆市府及政界的關係並不差。

但本刊日前取得多段陳素芬在內部會議上的錄音檔，與她外在的溫柔正面形象完全不同，她不只一次用高分貝咆哮交辦工作事項，甚至不准員工請假或參與法定受訓等，在她長期飆罵、酷吏的風格之下，導致有科員近日出現嚴重身心疾病，整起事件才曝光。

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在本刊揭露後，有民代批評陳素芬的行徑根本是耍官威，而被控飆罵霸凌員工的陳素芬回應，關於口吻這件事情，她是為了「求好心切」，未來會自我檢討及調整。

但爆料人士近日卻再度向本刊聯繫，指控陳素芬在媒體面前溫柔致歉，轉頭就立刻向內部開刀，根本就是想秋後算賬。

爆料人士告訴本刊，陳素芬在24日一早的內部會議上，直接痛批部屬「你們不乖不聽話，說我不專業！那就大搬風！通通不專業 ！」宣布立刻進行3大組的主管人事大調動，包括：「產學交流組」「研究典藏組」「展示教育組」。

陳素芬將原管理船舶專業的主任，調去養魚；養殖專業的主任，調去教育組；海洋生物專業的主任，調去研究典藏，形同將這些主管都「冷凍」起來。而這波人事調動，由於太不合理，消息走漏被教育部高層得知，陳才將人事案抽回。

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