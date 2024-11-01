狂風電線吹落！下秒「騎士呼嘯勾到」畫面驚悚　萬人驚：人還好嗎

網搜小組／劉維榛報導

驚悚直擊！一名網友站在三重街道，先是赫見電線被吹落，「我要拍電線掉下來，下一秒一位騎士騎過去被勾到」，所幸對方反應極快，雙腳放下來自行剎車，才沒導致摔車意外。影片引發萬人觀看，紛紛驚呼「如果有電就慘了」、「超危險的，人沒事就好！」

一名網友在Threads表示，他昨日（10月31日）站在三重龍門路，發現電線被大風吹落，整條垂吊在馬路上，他拍下此畫面同時，下秒有一名騎士呼嘯而過，結果遭電線勾住。

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▲騎士被電線勾到。（圖／niko.yusi提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



由於當下狀況情急，原PO趕緊上前查看騎士，因此沒有拍到後續畫面，引發萬名網友留言關心狀況，「超驚悚，他還好嗎」、「好可怕」、「這什麼絕命終結站」、「超可怕超危險欸」、「如果有電就慘了」、「我姊也發生過被電線勾到脖子，飛出去，還留疤痕」。

事後，原PO回報，騎士人沒事也沒摔車，對方反應快，把雙腳放下來用腳煞住了，同時幫忙通報119處理。

對此，原PO也呼籲，影片放上來是要讓騎士們警惕小心，沒遇過電線垂落的話，也不知道騎一半可能會被勾到，並強調颱風天很多職業仍要堅守崗位，「會外出一定有不得已的原因，請大家不要砲轟騎士。」

本文獲原PO授權