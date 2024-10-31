女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區鳳林四路昨（30）日晚間9點發生一起嚴重車禍，20歲許姓女子被轎車慘壓車底，救出送醫仍宣告不治，而監視器畫面也曝光，可以看到許女騎著機車在內車道直行，左轉的車輛卻未禮讓撞上，許女整個人噴飛到對向車道，又遭直行的轎車輾過，整個人捲進車底，令人觸目驚心。

▲許姓女大生騎機車直行撞上左轉的轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

車禍發生後，許女被救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，據了解，許女是車禍現場附近一所科技大學大三生，自己在外租屋，昨晚是要去買晚餐，沒想到卻碰上橫禍。

▲許姓女大生撞上左轉車後，噴飛到對向車道又被輾過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍發生在30日21時14分，警、消接獲民眾報案，稱在大寮區鳳林四路、中正路路口有車禍發生，忠義所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

警方調查，當時20歲許女騎摩托車，沿鳳林四路南往北直行，行經肇事地點時，與36歲黃女駕駛的一輛左轉轎車發生碰撞，導致她摔飛到對向車道，又遭47歲楊女駕駛的轎車撞擊後，整個人被壓在車底，消防人員將她救出時，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍在今日凌晨宣告不治。

根據監視器畫面，許姓女大生當時騎在鳳林四路的內線車道，據了解，該路段機車並沒有禁行內線，而黃女駕駛的轎車左轉時，疑似未禮讓直行的許女機車發生第一次碰撞，許女噴飛到對向又被直行的轎車輾壓，才釀成不幸，不過詳細的肇事原因及責任歸屬有待警方進一步調查釐清。

許姓女大生是屏東人，姊姊接到車禍的噩耗後，連夜從屏東趕到高雄，崩潰無法接受，悲痛連夜將遺體運回老家，今日上午11點半將移請屏東地檢署檢察官到枋寮殯儀館相驗。