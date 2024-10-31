　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大寮區鳳林四路昨（30）日晚間9點發生一起嚴重車禍，20歲許姓女子被轎車慘壓車底，救出送醫仍宣告不治，而監視器畫面也曝光，可以看到許女騎著機車在內車道直行，左轉的車輛卻未禮讓撞上，許女整個人噴飛到對向車道，又遭直行的轎車輾過，整個人捲進車底，令人觸目驚心。

▲▼大寮車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲許姓女大生騎機車直行撞上左轉的轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

車禍發生後，許女被救出已無呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，據了解，許女是車禍現場附近一所科技大學大三生，自己在外租屋，昨晚是要去買晚餐，沒想到卻碰上橫禍。

▲▼大寮車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲許姓女大生撞上左轉車後，噴飛到對向車道又被輾過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起車禍發生在30日21時14分，警、消接獲民眾報案，稱在大寮區鳳林四路、中正路路口有車禍發生，忠義所及交通分隊員警立即到場處理，疏導交通。

警方調查，當時20歲許女騎摩托車，沿鳳林四路南往北直行，行經肇事地點時，與36歲黃女駕駛的一輛左轉轎車發生碰撞，導致她摔飛到對向車道，又遭47歲楊女駕駛的轎車撞擊後，整個人被壓在車底，消防人員將她救出時，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍在今日凌晨宣告不治。

根據監視器畫面，許姓女大生當時騎在鳳林四路的內線車道，據了解，該路段機車並沒有禁行內線，而黃女駕駛的轎車左轉時，疑似未禮讓直行的許女機車發生第一次碰撞，許女噴飛到對向又被直行的轎車輾壓，才釀成不幸，不過詳細的肇事原因及責任歸屬有待警方進一步調查釐清。

許姓女大生是屏東人，姊姊接到車禍的噩耗後，連夜從屏東趕到高雄，崩潰無法接受，悲痛連夜將遺體運回老家，今日上午11點半將移請屏東地檢署檢察官到枋寮殯儀館相驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　準備進入颱風眼
快訊／水位急速抬升　花蓮大橋緊急封閉
劉德華演唱會照辦　ICU醫愣：承擔得起風險嗎？
一晚6600！住阿里山民宿「跳蚤咬到毀容」　驚人照曝
康芮最新風力排行曝　粉專：3地區小心17級↑風勢
快訊／世界大賽MVP出爐！
花蓮部落「整條被水蓋過」　畫面曝光
大谷翔平預言成功30歲登頂！　感動喊：最完美收尾
康芮將登陸花東！　一圖看各地狂風暴雨區
疑似出現龍捲風　民眾驚喊：不要過來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／康芮強襲！花蓮大橋「水位急速抬升」緊急封閉　畫面曝光

強風釀高壓饋線跳脫　嘉義東石、義竹、中埔、布袋8307戶停電　

快訊／落石砸中巡查車！中橫便道急封閉至明天上午7點

康芮未登陸先發威　 苗栗白沙屯測速照相桿「斷頭」

康芮破壞性強風要來了！高雄833戶停電　輕軌、公車停駛

公車上有蛇！女颱風天上班被臭青母爬過腳...還好消防分隊在附近

康芮來襲逢大潮「魚塭溢流沖上馬路」　彰化西港村成重災區

台中號誌桿瞬間折斷影片曝！康芮發威　海線颳12級強風

買晚餐遇死劫！高雄女大生遭2度撞擊壓車底亡　校方難過不捨

戀上人妻前輩環抱拍照　他辯「離婚才交往」被打臉

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

快訊／康芮強襲！花蓮大橋「水位急速抬升」緊急封閉　畫面曝光

強風釀高壓饋線跳脫　嘉義東石、義竹、中埔、布袋8307戶停電　

快訊／落石砸中巡查車！中橫便道急封閉至明天上午7點

康芮未登陸先發威　 苗栗白沙屯測速照相桿「斷頭」

康芮破壞性強風要來了！高雄833戶停電　輕軌、公車停駛

公車上有蛇！女颱風天上班被臭青母爬過腳...還好消防分隊在附近

康芮來襲逢大潮「魚塭溢流沖上馬路」　彰化西港村成重災區

台中號誌桿瞬間折斷影片曝！康芮發威　海線颳12級強風

買晚餐遇死劫！高雄女大生遭2度撞擊壓車底亡　校方難過不捨

戀上人妻前輩環抱拍照　他辯「離婚才交往」被打臉

嘉義市主辦地方型SBIR成果展　見證創新研發豐碩成果

快訊／康芮強襲！花蓮大橋「水位急速抬升」緊急封閉　畫面曝光

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光　天氣粉專：準備進入颱風眼

新北宜花44條土石流紅色警戒　2縣市留意大規模崩塌

日人妻狠心殺2骨肉！11歲哥哥遭勒頸命危　5歲妹溺斃浴缸

7款低預算輕奢包！趙露思時裝周同款被問爆　韓星愛包萬元初入手

康芮颱風害健保卡毀損遺失　可無卡例外就醫、免費換卡

強風釀高壓饋線跳脫　嘉義東石、義竹、中埔、布袋8307戶停電　

10月交易量較6月腰斬　房仲：供給量大重劃區災情慘重

絕美！湖水湧出「詭綠漩渦」竟是劇毒　當局警告：千萬別碰

社會熱門新聞

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

快訊／捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

花蓮加灣部落出現超詭雲層　民眾驚喊：不要過來

即／中橫台8線96K土石流！巨石擋道全面中斷

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

綠高官2招　掏空台鹽11億

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘溜出

即／超思案關鍵人吳諭非返台　上銬移送北檢畫面曝光

更多熱門

相關新聞

詹皇之子布朗尼　NBA生涯首度得分

詹皇之子布朗尼　NBA生涯首度得分

西區豪門勁旅洛杉磯湖人，31日作客踢館開季狀態火燙未嘗敗績的克里夫蘭騎士，騎士在開賽首節就狂轟42分，最終在當家球星「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)繳出24分、3籃板、7助攻、3抄截帶領下，騎士134比110大勝。但值得一提的是，湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)之子布朗尼(Bronny James)此戰終於把握機會拿分，投進生涯例行賽首記進球。

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

高雄機車便道「躺了一個人」！18歲男自摔噴飛

高雄機車便道「躺了一個人」！18歲男自摔噴飛

彰化小姊妹不治…無照駕駛喊「沒錢賠」：那就抓去關啊！

彰化小姊妹不治…無照駕駛喊「沒錢賠」：那就抓去關啊！

花蓮騎士自摔撞石柱　2人挫傷手腳骨折送醫

花蓮騎士自摔撞石柱　2人挫傷手腳骨折送醫

關鍵字：

大寮車禍瞬間畫面騎士慘壓車底不治

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面