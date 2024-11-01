　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東鐵道文化觀光祭開幕　三強夢幻聯名鴨胸便當亮相

▲日本「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」 。（圖／屏東縣政府文化處提供)

▲日本「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」 。（圖／屏東縣政府文化處提供)

記者陳崑福／屏東報導

2024屏東鐵道文化觀光祭於11月2、3日在南州運動公園登場，屏東縣政府今年聯手日本近鐵集團、勝利星村LAND法式餐廳以及南州神農米三強夢幻聯名，推出以「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型，結合屏東在地食材限定的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」鐵道便當，開幕兩天於活動現場限量販售。

▲日本「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」 。（圖／屏東縣政府文化處提供)

▲日本「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」 。（圖／屏東縣政府文化處提供)

屏東縣政府文化處指出，第二屆屏東鐵道文化觀光祭不僅讓遊客透過鐵道行旅感受屏東山海之美，也希望在活動中推廣豐富美味的在地食材，今年特別與日本近鐵集團合作，使用「伊勢志摩觀光特急SHIMAKAZE列車」造型陶瓷便當盒，並邀請勝利星村擅長以時令食材交織法餐記憶的餐飲主廚邱泓訓親自操刀，使用南州林清源神農米、鹽埔振聲鴨肉、竹田豆油伯及秋季最當季的綜合蕈菇，設計出專屬屏東鐵道文化觀光祭的「深秋鴨胸純釀豆油炊飯」，讓人享受高度滿足感的美味，每日限量200份，每份399元。

文化處表示，2日開幕活動從下午2時至8時，邀請屏東金曲台語歌后張秀卿與在地傑出團隊屏東聯合管樂團跨界合作帶來精采主秀，還有超過60家品牌的主題市集，3日則有一系列的親子表演，除了精彩開幕活動，今年在西勢、南州、林邊、佳冬4個車站新增鐵道裝置藝術。從活動開幕到12月15日連續7個週末，沿著鐵道鄉鎮串聯走讀、講座、藍皮解憂號列車與藝術宅急便接力登場。

此外，與台鐵合作的「噹噹一族彩繪列車」，去年屏東鐵道文化觀光祭班班客滿，今年同樣有不少鐵道迷期待。文化處表示，開幕兩天每日5班次來回屏東和南州間，邀請各地的旅客跟著超萌的噹噹一族吉祥物，一同啟程，探索屏東小鎮迷人的風土人情。

鐵路造型便當購買相關資訊及彩繪列車時刻表，可上屏東鐵道文化觀光祭https://www.realrail.com.tw/活動專屬官網、或屏東縣政府文化處臉書

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北刺青猴抓到了！　警上門秒孬
快訊／大巨蛋中職例行賽腰斬剩20場　遠雄回應了
LIVE／康芮1430解海警！內湖騎士買晚餐遇死劫　蔣萬安宣
快訊／臉書遭灌「為何不放假」？　蔣萬安回應了
「魟魚教練」猥褻5童！　交誼廳拍噁照慘了
快訊／「誰摔死了李新」郭新政、盛竹如判賠結果出爐
快訊／康芮減弱為輕颱　14：30解除海警
康芮狂掃！保時捷遭壓毀　心痛畫面曝
劉德華今小巨蛋開唱「朱麗蒨來了」！　罕見現身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

參加國際旅展　東琉線交通船聯營處推多樣優惠

枋寮警分局頒獎表揚26資深民防、義警　感謝無私服務

屏東鐵道文化觀光祭開幕　三強夢幻聯名鴨胸便當亮相

屏東男車站等2小時「搭不到公車」　內埔警伸援手

台南市智慧路邊停車計費系統創紀錄　一舉囊獲第22屆金擘獎三大獎

慣竊無所不偷屢屢犯案　南警報請預防性羈押獲准

藍晒圖快閃活動第二波！MAP義剪+棒球、假日市集　親子打卡熱點

屏東70歲男外出未歸...隔天倒臥10多公里外堤防邊　里港警救援

康芮侵台台中釀255件災情　逾千戶停電集中和平山區

康芮颱風晚間已出海　黃偉哲提醒市民1日上班課外出留意安全

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

內湖電線桿遭路樹壓垮　騎士遭重壓...送醫不治

星宇航空落地狂晃彈跳　機翼險砸地急拉升重飛

北宜警車變「安全車」領跑　後面跟一排豪車沒人敢超

婁峻碩直播Cue焦凡凡露甜蜜笑　否認寵妻魔人：我才是被寵的！

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

參加國際旅展　東琉線交通船聯營處推多樣優惠

枋寮警分局頒獎表揚26資深民防、義警　感謝無私服務

屏東鐵道文化觀光祭開幕　三強夢幻聯名鴨胸便當亮相

屏東男車站等2小時「搭不到公車」　內埔警伸援手

台南市智慧路邊停車計費系統創紀錄　一舉囊獲第22屆金擘獎三大獎

慣竊無所不偷屢屢犯案　南警報請預防性羈押獲准

藍晒圖快閃活動第二波！MAP義剪+棒球、假日市集　親子打卡熱點

屏東70歲男外出未歸...隔天倒臥10多公里外堤防邊　里港警救援

康芮侵台台中釀255件災情　逾千戶停電集中和平山區

康芮颱風晚間已出海　黃偉哲提醒市民1日上班課外出留意安全

飛機上1處最髒「絕對逃不掉」！她只用1招就解決　空姐狂讚

全台30處公路受災或封閉　搶通時程出爐

快訊／新北刺青猴抓到了！隨機踹倒機車　警上門秒孬雙手合十　

丁薛祥：加快實施一攬子增量政策　努力實現全年發展目標

阿本首戰BL劇！與千萬流量日星擦出火花「瞬間臉紅」

大巨蛋體育賽事安排爭議　遠雄：空餘檔期優先開放中職進駐

開賣2分鐘搶光！　武陵農場櫻花季訂房「全數售罄」

大谷翔平居首！　道奇創下世界大賽奪冠後商品銷售紀錄

city super「香菜」驗出9種農藥違規！兄弟大飯店也上榜

GU雙11快閃降價了！290元高領T恤必買、話題保暖商品低價一次看

地方熱門新聞

康芮颱風晚間已出海黃偉哲提醒市民1日外出留意安全

康芮1天釀台中255件災情　

Stray Kids高雄延後開唱　高市府公布因應措施

清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」

康芮肆虐！桃園1.1萬戶停電　台電人員冒雨搶修

台南市立醫院、奇美醫院明天異動　開診情形一次看

屏東70歲男外出未歸　隔天倒臥10多公里外堤防邊

嘉義累積停電戶數2.2萬　5978戶仍無電

台南市智慧路邊停車計費系統囊獲第22屆金擘獎三大獎

颱風天硬要登山　台中大坑開17件勸導單！不聽可罰25萬

慣竊無所不偷屢屢犯案南警報請預防性羈押獲准

日月潭花火音樂會、紅茶文化季延至11／16、17

藍晒圖快閃活動第二波！MAP義剪+棒球、假日市集

男公車站牌站2小時 內埔警直接載返工作地

更多熱門

相關新聞

屏東最新「900坪遊戲場」開了！

屏東最新「900坪遊戲場」開了！

屏東人衝了！全台首座以環保為主題的共融公園終於開放了，公園面積900多坪，不僅有4座結合溜滑梯、網橋及滑索的大型遊具，還有超吸睛的「水舞鞦韆」，盪鞦韆時會有水幕落下，且鞦韆還會隨著音樂及燈光變化，絕對會讓小朋友玩到不想回家。

千人公益親子野餐派對　周佳琪：年年舉辦

千人公益親子野餐派對　周佳琪：年年舉辦

關鍵字：

2024屏東鐵道文化觀光祭南州運動公園日本近鐵集團

讀者迴響

熱門新聞

颱風假懶人包！全台28區停班課一次看

華航3度降落失敗　地勤商務艙下跪畫面曝

北市上班課「台鐵卻沒開」　民怨：要怎麼上班啦

鄰居要求扛水上4樓　送貨員報復讓他笑了

明26地區放颱風假　全台停班課一覽

康芮縮小重整「強風吹西台灣」甩尾豪雨

北市男遭倒塌電桿壓爆頭　媽媽含淚認屍

康芮狂吹讓「101阻尼器」動了

南港CITYLINK大樹爺爺被吹倒

家寧嘴唇顫抖認情變！4字回分手原因

即／00:18花蓮近海規模5.5地震　最大震度4級

即／美超微再跌16.19%　市值已蒸發三分之二

柯爾沒有補位一壘　布恩：他有些精疲力盡

華航地勤商務艙下跪！黃瓊慧看完超難過

新北刺青猴颱風天出動！路上「隨機踹倒機車」狂笑

更多

最夯影音

更多

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知道是誰

劉德華開唱倒數4.5小時緊急停辦　宣布延期「歌迷氣炸→開心」：謝謝華仔

他停車等路人過馬路　後車叭一聲超車結局超療癒

高雄女大生2度遭撞壓車底不治 買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮在門口了！預估下午登陸　氣象署：晚→清晨防強風豪雨

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面