美男將亡父冰後院冰箱多年　邊每月爽領社會補助金



▲51歲的男子希爾。（圖／YouTube FOX 10 Phoenix）

圖文／CTWANT

美國亞利桑那州警方於22日獲報，51歲男子希爾 (Joseph Hill, Jr.) 的院子可能藏著一具屍體，隨後警方用盡方法打開了用防水布、毯子、保鮮膜和膠帶緊緊包裹的冰箱，並發現了一具人體骨骼殘骸，男子隨後承認這台冰箱是於4年前父親去世後買的，會做出此舉，只因為他擔心如果通報了死亡就會失去房子。然而，經調查發現，父親去世後，他每個月都會兌現他父親的社安生活補助金。目前，希爾被關押在監獄中，警方指控他隱匿屍體和未通報死亡事件，不過還可能提出更多指控。

據《紐約郵報》報導，當地警方表示，10月22日接獲舉報，希爾的自家院子裡可能藏匿一具屍體。當警察到達希爾的住家時，希爾不讓警方靠近冰箱，最終警方獲得了搜查令，幾天後當局返回時，用盡方法打開用防水布、毯子、保鮮膜和膠帶緊緊包裹的冰箱，並發現了一具人體骨骼殘骸。報導指出，在過去的6個月裡，冰箱一直放在戶外，且沒有電源。

在證據面前，希爾最終坦承了罪行，他告訴警方，這台冰箱是於4年前父親去世後買的，而會想把父親塞進冰箱裡是因為他擔心如果通報了死亡，就會失去這棟父親自60年代以來一直居住的房子，希爾還告訴警察，多年來他曾多次移動冰箱，最終打算將他的父親埋在沙漠中，但每次他把父親帶到目的地時，總是有人在那附近。經調查，希爾把亡父塞進冰箱後，直到2023年3月，他每個月都會兌現他父親的社安生活補助金。

目前，希爾被關押在馬里科帕縣監獄，保釋金為25,000美元（約新台幣79萬元）。警方指控他隱匿屍體和未通報死亡事件，不過警方表示可能還會提出更多指控。

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