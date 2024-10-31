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他住在台北「燈突然閃了2下」　一票+1：網路還斷掉

▲▼電費,夏日電價,民生用電,限電,能源價格,節能減碳,台電,停電,節電,跳電,電表,電價調漲,備轉容量。（圖／記者李毓康攝）

▲不少網友家中的燈都閃了幾下。示意圖，與本文無關。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到康芮颱風影響，今（31）日全台22縣市放颱風假，多數民眾也都待在家。不過有網友稍早就發文透露，他上廁所的時候，燈突然閃了兩下，是要停電了嗎？貼文一出，也有不少網友表示，「今天閃兩次了」、「中和剛剛一直在閃」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台北剛剛燈閃兩下」為標題發文，提到他颱風天待在家，結果上廁所的時候，注意到燈閃了兩下，難道是要停電了嗎？他是不是應該先把冷氣關掉？

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貼文曝光後，不少網友也表示，「台北昨晚到現在閃好幾次了」、「桃園一直在閃啊，有差嗎」、「新北閃一下」、「台中半夜就閃了五次」、「汐止已經閃N次了」、「桃園剛剛燈也有閃」、「竹北閃了兩次」、「閃好幾次」、「+1網路還斷掉」。

此外，稍早也有網友在臉書社團「我是東湖人」發文透露，東湖停電了。其他網友回應，「康樂街131巷2弄這邊還沒復電」、「電視、網路都不能用」、「難怪之前有閃了一下，但沒停電，大家平安」、「東湖路43巷沒停電但電視無法播放」。還有民眾貼出停電查詢的截圖，上面寫道「現場搶修中，搶修困難，停電原因為線路設備故障，預計復電時間為113/10/31 23:00」。

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