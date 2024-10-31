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真正搖滾區來了！西部網友驚「康芮撞山沒減弱」：也太強了

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲康芮在阿里山上空。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）

網搜小組／劉維榛報導

氣象署指出，康芮今晚將以中颱強度從中部出海。而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前它正在阿里山上空，準備要進入中南平原了，「西部地區風雨要開始增強」。西部縣市網友則驚呼，開始明顯感受到風雨，「爬過山之後好像風也沒比較小，這個颱風真的很可怕」、「這次護國神山沒有絆倒康芮？」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，身手矯捷的康芮，已順利爬過玉山，目前位於阿里山上空，準備進入中南部平原了，代表著西部地區風雨要開始增強了，小編呼籲，在外面溜達以為無風無雨的朋友，趕快回家防颱了。

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另外，粉專也表示，康芮颱風東側肥厚雨帶，目前卡在宜花東上空，雨勢相當猛烈。

底下網友也紛紛回報風雨狀況，「高雄有感覺風變大了（住10樓）」、「嘉義風雨正在變強」、「宜蘭中午過後到現在風雨依然強勁」、「台中17:00左右開始颳風了」、「桃園整天風雨超大，這次的颱風終於有感了」、「高雄目前狂風暴風咻咻咻中」、「新竹縣風大，這次的風太狂了」、「台中市區，剛剛瞬間風大+下雨了，這兩天都是在天黑大風」、「台中開始感到搖滾」、「新北的風真的是十年來看過最大」。

不少人則驚呼，「爬過山之後好像風也沒比較小，這個颱風真的很可怕」、「颱風有被破壞嗎？沒有也太強了」、「這次護國神山沒有絆倒康芮？」「有夠扯，撞山也沒減弱，都快出海了，誇張」。

強颱康芮登陸台灣，預計今晚將以中颱強度從中部出海。氣象署下午4時公布最新風雨預報，預測明天風力僅連江縣、澎湖縣、台東的蘭嶼綠島等3地達停班課標準；雨量部分則有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區達停班課標準，總計有8縣市達停班課標準。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

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