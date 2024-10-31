康芮颱風襲台釀1死73傷！　日《產經》關注：28年來最強颱

▲康芮襲台，全台災情頻傳。（示意圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

強颱康芮31日下午1時40分從台東縣登陸，目前全台風雨強烈。根據消防部門統計，截至下午2時，已累計造成1死73傷，同時引發34起土石災害，導致162棟建築受損。而多家日媒也紛紛關注康芮襲台的消息，《產經新聞》更以「28年來最強颱」為題進行報導。

根據《日本放送協會》報導，台灣31日下午被康芮「正面侵襲」，已造成1人死亡、73人受傷，康芮颱風登陸台灣後持續往西北方移動，預計31日晚間將離開台灣本島進入台灣海峽。而中央氣象署也警告，強風和暴雨可能持續至11月1日上午，呼籲民眾加強防範。

全台共22縣市因應颱風警報，31日停班停課。報導也指出，受到颱風影響，台北的車站和公車站在早上通勤時段異常冷清，而台灣本島與離島之間的航班全數取消，國際線航班也有約3成停飛，交通運輸受到極大衝擊。

根據《產經新聞》報導，南投縣一輛小貨車遭到倒塌的路樹壓毀，導致坐在副駕駛座的56歲女子不幸身亡。而台中和彰化等地也出現多起受傷案例。此次颱風引發34起土石災害，共導致162棟建築受損。

▲合歡山台14甲線路樹砸車，釀1死1傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

《產經新聞》引述《中央社》報導，康芮颱風是自1996年7月颱風造成73人死亡與失蹤後，28年來對台灣影響最大的一次颱風。

日本氣象廳數據顯示，康芮颱風日本時間10月31日下午5時（台灣時間下午4時）位於台灣本島（北緯23.4度，東經120.9度），以每小時30公里的速度往北北西方移動，中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。