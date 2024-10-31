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快訊／超思案「關鍵人」吳諭非　涉詐欺等罪300萬交保

▲▼超思案吳諭非從日返台　移送北檢畫面曝光。（圖／記者劉昌松攝）

▲超思案吳諭非300萬交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

記者劉昌松、葉國吏／台北報導

超思公司進口雞蛋圖利案，關鍵人物、超思負責人秦語喬的女兒吳諭非返台，31日凌晨移送北檢，漏夜偵訊後檢方以涉詐欺等罪，諭令300萬交保，限制出境出海、電子監控。

回顧此案，2021年農曆春節期間因禽流感疫情造成雞蛋短暫供應不足，農業部在2022年及2023年補助中央畜產會，辦理雞蛋緊急調度及產銷調節相關計畫，到了2023年1、2月間，因國內連續低溫與早晚溫差大，雞隻生理狀況緊迫，蛋雞大量減少，再次辦理緊急調度。

畜產會2019年透過日方代理商吳諭非協助採購買蛋，因此2022年緊急採購需求時，也是透過吳諭非牽線，與亮采生物科技公司簽約進口日本雞蛋；到了下半年，畜產會改以「現貨購買」模式，向超思公司採購16批、2500萬顆日本雞蛋。

然而，超思在2022年9月登記設立公司，卻在8月跟畜產會簽署「履約情形確認書」，且登記負責人秦語喬是吳諭非的母親。此外，監察委員約詢農業部官員與畜產會職員更發現，這幾年來，其實都是吳諭非1個人身兼公司代表、日方代理商及超思公司(貿易進口商)等3角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。

超思公司及吳姓被告涉嫌高報進口雞蛋價格詐欺中央畜產會，經檢察官估算犯罪所得6922萬2500元，為保全犯罪所得之追徵，承辦檢察官唐仲慶已聲請法院裁定核准扣押超思公司、吳諭非及相關人銀行帳戶，合計6922萬2500 元，確保將來法院諭知追徵沒收犯罪所得。

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