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彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放　嬤撕心裂肺痛哭

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳家小姊妹2月22日遭無照駕駛撞飛，傷重送醫，10歲小姊姊9月5日宣告不治，9歲妹妹與死神搏鬥251天後昨天不治，而一手帶她長大的阿嬤，今天撕心裂肺的不斷痛哭，「昨天妹妹把我的手握得好緊，雖然眼睛沒有睜開，但眼角的眼淚卻不停的流下，接著便在我面前失去呼吸心跳」，她還PO文「阿嬤的心肝二寶貝」字字句句都透露對兩個孫女的不捨，讓人痛心。

▲彰化伸港遭撞小妹昨夜離世。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝自阿嬤臉書）

▲彰化伸港遭撞小妹昨夜離世。（圖／翻攝自阿嬤臉書）

阿嬤今天在電訪中崩潰痛哭，「我昨天在睡夢中夢到跟著姊妹倆，一起到處遊玩」，因為小姊姊要離開當天，自己也做了同樣的夢，心裡越想越不對勁，昨天一早就衝到漢基醫院探視小妹妹，拉拉她的小手，在耳邊說「阿嬤來看妳了」，小妹妹似乎心有靈犀般立即用手掌將她緊緊握住，和以往自己握她的手時，她只會「握一下、握一下」不同。

▲彰化伸港遭撞小妹昨夜離世。（圖／記者唐詠絮攝 翻攝自阿嬤臉書）

▲彰化伸港遭撞小妹昨夜離世。（圖／記者唐詠絮攝）

阿嬤說，當時她一驚，立刻掀開棉被一看，看著妹妹的手掌握到手心都已經發紅了，眼角還不停泛淚，似乎有話要說，但就是睜不開眼睛，緊接著看著她的手掌慢慢的鬆開，呼吸心跳也停止，「原來她在等阿嬤到來」，要跟阿嬤道別。

另一方面，阿嬤雖然已經與阿公離婚，但仍心繫著小姊妹，經常從鹿港到漢基醫院探視，妹妹昨天驟逝後，從昨夜至今未闔眼，悲痛的在臉書上寫下，「要記得阿嬤在妳耳邊交代的話哦！要找到姊姊，跟姊姊一起跟菩薩、媽祖婆去修行，跟姊姊做一對快樂的小天使！」。

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