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近3年賣出64間！「知本溫泉套房」剩最後3間　底價下殺70多萬

▲花蓮執行分署法拍知本溫泉套房只剩最後3間，最低價只要70多萬元。（圖／花蓮執行分暑提供）

▲花蓮執行分署法拍知本溫泉套房只剩最後3間，最低價只要70多萬元。（圖／花蓮執行分暑提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署11月「123全國聯合拍賣會」將於11月5日（星期二）熱鬧登場，本次聯合拍賣會依舊推出一系列優質法拍物件，其中最受矚目的知本溫泉套房，由於坐擁山林及好山好水的環境，加上地點鄰近金針山、日出曙光及多良車站等著名觀光景點，一直是熱門標的。由於是最後一次拍賣，底價下殺至70多萬元，有興趣的買家請把握機會搶標吧！

本次拍賣的知本溫泉套房係位於台東縣卑南鄉龍泉路（建號為太麻里鄉秀山段）的「逸軒溫泉天廈」共拍賣3間套房，採分標拍賣，底價介於78萬3,160元至105萬260元間。

花蓮分署曾於111年間拍定27間套房，112年間拍定33間，今年又再拍出4間，近三年共賣出64間，每次拍賣均引發轟動，開標時標單更是經常塞滿投標箱，民眾參與競標相當踴躍。

本次拍賣每間套房均提供360度環景照，點選下方連結或掃描QR Code，可不受時空限制、免出門免奔波、線上隨選隨看，從各個角度觀看套房室內狀況及陽台戶外風光。

想投標的民眾，可當天到花蓮分署來現場投標，不方便到現場的民眾也可利用「通訊投標」方式參與應買。

有關本次拍賣投標注意事項及其他規定，除參閱拍賣公告資訊外，也可撥打03-8348516轉181洽詢本案承辦人，以協助您處理參與投標的相關問題。

此外，為貫徹行政院「五打七安」政策，強力執行各類相關案件，花蓮分署除於11月5日舉辦「123全國聯合拍賣會」外，11月再加開一場「雙11聯合拍賣會」，定於11月11日（星期一）上午11時，歡迎民眾到場撿便宜、搶好康。

其他更多拍賣商品及詳細拍賣資訊請上該分署官方網站（https://www.hly.moj.gov.tw/）或行政執行署拍賣公告查詢系統（https://gov.tw/3eF）查詢。

★「逸軒溫泉天廈」知本溫泉套房拍賣網站連結：
https://gov.tw/RaV

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