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曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊！窩愛巢到天亮

 
 

圖、文／CTWANT

《三立新聞》女記者馬郁雯（33歲）日前獨家報導，民眾黨主席柯文哲隨身碟中藏有威京集團主席沈慶京行賄1500萬元紀錄而造成軒然大波，名嘴李正皓（40歲）多次出面維護，還協助馬提告。事實上，兩人之間不僅情義相挺，私下還有情意綿綿，本刊多次直擊馬郁雯下班後不回家，卻到李正皓「愛巢」的社區待到天亮，可見李不只出借律師給馬郁雯，連自己的住處跟心都願雙手奉上。

馬郁雯下班後不回家，卻到李正皓「愛巢」的社區待到天亮。（圖／本刊攝影組）

▲馬郁雯下班後不回家，卻到李正皓「愛巢」的社區待到天亮。（圖／CTWANT提供，下同）

本刊自10月起開始觀察李、馬兩人的互動狀況，發現馬郁雯除因公出差，一周至少有2至3天到李家共度良宵，白天上班時間才自行搭計程車離去，且她進入李家社區的動作熟門熟路，儼然已是另類女主人。

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10月2日晚間，當時颱風山陀兒已在南部登陸，正朝台灣東北方步步逼近，全台各縣市停班停課做好防颱準備，而馬郁雯當日照常上班，晚間下班後卻未直接回家。平時以機車代步的馬郁雯當天並未騎車離開，而是先搭乘計程車到新店朋友家，參加友人為她準備的生日派對，散場後卻沒有回到她在內湖的住處，而是再搭計程車前往板橋殯儀館附近。

馬郁雯除因公出差，一周至少有2至3天到李家共度良宵。（圖／翻攝自臉書）

▲馬郁雯除因公出差，一周至少有2至3天到李家共度良宵。

記者直擊，馬郁雯在環河西路五段的大樓前下車，熟門熟路地進入社區中，而該社區每坪約60萬元，每戶售價至少2000萬元，套房的月租金也動輒2萬元起跳，且那裡並非馬郁雯或其家人的住所，而是名嘴李正皓住處。

10月16日晚間10時，馬郁雯再次搭乘計程車到李正皓家，李正皓則似是接到愛人召喚，10點半匆匆駕車趕回去，期間還不忘先到超商採買物資，才回到愛巢享受與女友的甜蜜夜晚。兩人似是正處於絲毫不想分開的熱戀期，馬郁雯17日晚間再次出現，自行進入李正皓住處，直到隔日上午8時許才獨自搭計程車離去，到立法院繼續一天的採訪行程。

馬郁雯17日晚間再次出現，自行進入李正皓住處，直到隔日上午8時許才獨自搭計程車離去。（圖／本刊攝影組）

▲馬郁雯17日晚間再次出現，自行進入李正皓住處，直到隔日上午8時許才獨自搭計程車離去。

據悉，李正皓是三立新聞台《新台派上線》、三立新聞網《94要客訴》等節目的主持人，馬郁雯因而與他多有接觸，還與李正皓和其他記者組成小群組，2人因節目結緣進而交往，這段戀情在三立早已不是秘密。

據傳三立電視台長官曾勸未婚的他們對外宣告戀情、得到大家的祝福，李正皓卻遲遲不願公開，日常出入更十分避嫌，除鮮少接送女友外，2人的社交軟體上更不曾見到彼此的身影，但當馬郁雯遭受攻擊時，李正皓仍二話不說跳出來護愛。

2人的社交軟體不曾見到彼此的身影。（圖／翻攝自馬郁雯IG）

▲2人的社交軟體不曾見到彼此的身影。

馬郁雯獨家報導柯文哲收賄1500萬元後備受質疑，蔡正元甚至暗指馬郁雯是靠「陪睡」和金流經營媒體線路，馬郁雯發聲明駁斥並提告，李正皓更大方提供自己的律師幫寫狀紙，還揚言性騷擾告訴將百分之百成立，2人的深厚情誼曾引發議論，如今則證實他們的確交往。

針對新戀情曝光，馬郁雯和李正皓皆表示，此為私人領域不便做出回應。

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