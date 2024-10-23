42歲男早上起床「左手發麻」就醫撿回一命　醫籲3徵狀要注意



▲廖茂芳醫師呼籲，年滿40歲的中壯年朋友要定期追蹤血脂和膽固醇的狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、郭玗潔／台中報導

台中一名42歲的林先生於早上起床發現左手發麻，雖然還能正常行走和對話，但在家人的勸說下，仍前往長安醫院急診。林先生雖不覺得胸悶、胸痛，但自左胸延伸到肩膀手臂的麻麻刺刺感，讓醫師不敢掉以輕心，緊急檢查確認是心肌梗塞併發中風，隨即安排心導管治療與血栓溶解，並放置心臟支架才搶回一命。原來在就醫前一周，林先生就已感覺輕微胸悶和喘。長安醫院心臟血管科的廖茂芳醫師提醒，近期心肌梗塞有年輕化的趨勢，只要感覺到「胸悶、胸痛、喘」，很可能就是身體在發出警訊，千萬不能輕忽。

廖茂芳醫師表示，在就醫前一周，患者已感覺輕微胸悶與喘，自認不影響生活就掉以輕心，但其實這時心肌梗塞已經發生。就醫前的肢體麻木，其實是冠狀動脈阻塞，造成心肌受損，引起次發性血栓，血栓順著血流跑到腦部，導致出現中風症狀。所幸林先生在緊急心臟支架手術後3天就順利出院，目前持續門診追蹤並服藥控制。

廖茂芳醫師進一步解釋，「心肌梗塞」與「中風」其實都是動脈阻塞，因此兩種疾病高度相關。當供應心臟血流的「冠狀動脈」被塞住，造成心肌缺氧壞死，就是心肌梗塞；若血栓堵塞腦血管或其他動脈，造成神經損傷或組織傷害，則稱為中風。研究顯示，有冠狀動脈疾病的患者，發生缺血性腦中風較一般人高出2到5倍。

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廖茂芳醫師提醒，心肌梗塞發生時，不見得會像電視劇情一樣立刻抱胸倒地，只要感覺到「胸悶、胸痛、喘」，很可能就是身體在發出警訊，千萬不能輕忽，尤其是癮君子、三高患者更要特別注意。近期心肌梗塞有年輕化的趨勢，廖醫師呼籲年滿40歲的中壯年朋友，除了定期測量血壓外，也應善用政府提供的免費成人健檢，定期追蹤血脂和膽固醇的狀況，以預防心肌梗塞與中風。