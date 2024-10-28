快訊／抓到人了！桃園男「騎樓強拉侵犯女童」　下午3點半移送桃檢

▲桃園女童遭陌生男侵犯，稍早警方將人逮捕歸案了。（圖／翻攝自臉書／桃園爆報）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

桃園市龜山區27日上午發生一起國小女童遭男子當街侵犯的恐怖事件！女童母親在社群平台上曝光27秒監視器畫面，只見女童奮力抵抗、驚聲尖叫狂喊「救我」，卻仍遭對方強拉、禁錮，影片曝光後引發外界關注。桃檢28日簽發拘票，要將涉案男子逮捕歸案。警方表示，在收到檢方拘票後，已由龜山派出所派員前往緝捕，稍早已逮到人了，待警詢過後，將於下午3時30分移送地檢署複訊。