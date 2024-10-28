骨鬆症會要命　醫籲保「密」防「跌」要切記

▲TIA台灣勵志協會黃文局創辦人與林慧玲副理事長，邀請全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，專程從台南北上，前往該協會舉辦「從陳醫師的觀點談骨質疏鬆」的精彩講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

TIA台灣勵志協會黃文局創辦人與林慧玲副理事長，邀請全台百大骨鬆良醫陳建宏醫師，專程從台南北上，前往該協會舉辦一場「從陳醫師的觀點談骨質疏鬆」的精彩醫衛講座。

TIA執行長賴榮偉博士擔任引言人，介紹陳建宏醫師現為陳建宏骨科診所醫師暨負責人、台南市醫師公會北區副組長、成大生醫工程博士候選人、成大體健所碩士，曾任高雄榮總台南分院高齡骨科主任、創傷科主任。

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陳建宏醫師豐富的經歷：包括骨質疏鬆症學會副秘書長、日本醫科大學足踝科臨床研究員、馬來西亞大學臨床研究員等。曾獲退輔會高榮台南分院年度貢獻獎、退輔會高榮台南分院優良醫師楷模與優良教學醫師、醫療專欄作者、多間大學講師。

賴執行長強調，陳建宏醫師專程來TIA講堂，是個人第470場演講，他看盡許多患者「痛不欲生」的長期失能、臥床案例，不少家屬只能在診間，向醫師申請巴氏量表、殘障鑑定外ㄧ籌莫展，既自責又無奈。陳醫師毅然決然選擇出來開業，並積極作全台巡迴公益演講，推廣「預防醫學」，想做個不一樣的醫師。

陳建宏醫師說，現代人的慢性病，已非大家習以為常的高血壓、高血糖及高血脂所謂的「三高」與癌症，而是：骨質疏鬆、肌少症、衰弱與疼痛。因此最重要的治療是運動，運動在於肌力訓練。但要肌力訓練，就要有訓練激勵動力，有肌力訓練，不僅可以預防骨折，更可以讓自己快樂與家人快樂。

骨質的巔峰年齡在25至40歲，年紀越大，體重卻減少，就要留神骨質流失或疏鬆；體重增加，就得注意退化性膝關節炎。要釐清觀念的是，不論「骨質流失」或是「骨質疏鬆」都「沒有症狀」，但兩者都有高風險的骨折機率。

陳建宏醫師表示，「骨鬆性骨折」中，最令人最害怕的是「髖關節骨折」。「髖關節骨折」，一年的死亡率為15至20％，高於癌症等其他疾病；失能的風險則高達25％。不開刀就臥床，躺久了易生褥瘡、泌尿道發炎、肺炎等致死併發症。遺憾的是，即使手術治療順利，身體功能大不如前，生活無法自理，兒女又無法照顧，只能找外籍看護照顧或送到護理之家。

陳建宏醫師指出，台灣1年有2萬例個案，有2成約4千個家庭，因患者往生而心痛；有3成約6千位患者進入慢性照護，而在生命最後8年內在醫療院所與長照機構奔波。陳建宏醫師語重心長說，在這最後幾年，家人能做的就是：接來自醫療機構或長照機構的電話，以及簽同意書。

陳建宏醫師建議，面對骨質流失或骨質疏鬆，就是保「密」防「跌」。保「密」，即保持骨密度：加強鈣與維生D3以及骨鬆藥物使用，利用早上或傍晚曬太陽，都是保「密」方式。多吃原型食物，如菇類、芝麻、豆腐和深綠色蔬菜等鈣質含量較高的食物，防「跌」，就是預防跌倒：評估跌倒風險以及下肢肌力訓練。強「密」健身提指強化下肢肌力是很重要的訓練。大腿被稱為人的第二個心臟。大腿沒有力氣，對日常生活影響很大，很容易發生跌倒與骨折。

會場上，陳建宏醫師與台灣勵志協會林慧玲副理事長當眾示範「深蹲」與「棒式」運動，從站立、坐著到蹲下取物，永遠要做到：「脊椎挺直」。

講座會結束前，面對會場踴躍發問的觀眾，陳建宏用三句話總結：「這可能是我這一輩子跟您唯一的一次見面」、「我真的很怕您失能」、「煩請盡早進入健身的領域」，並強調，人終究會死亡，與其死不瞑目，不如死而無憾。認真過每一秒，享受可以靠自己的每一刻。