將閨蜜頭泡在「王水」！清大三角戀爆凶殺　2證據鎖定凶手是她

▲清大碩士生洪曉慧（圖）犯下轟動一時的「王水溶屍」案。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

26年前，清華大學發生轟動全台的溶屍案，輻射生物研究所碩士生洪曉慧跟閨密許姓女同學，同時愛上博士班學長，2女在所內演講廳談判，爆發口角，洪掐住許的頸部，朝地面撞擊，導致許流血昏迷，後又調製「王水」溶屍，還拿用過的保險套營造許被姦殺的假象。警方查出洪在案發後，曾冒用死者名義寄出電子郵件，又在死者毛衣上採集到洪斷裂的指甲，成為破案關鍵，讓她俯首認罪。

1998年3月9日上午，清華大學一名博士生在原子科學院輻射生物研究所二樓演講廳，發現一具被毀容的女屍，地上還有一灘散發酸味的焦黑液體。時任新竹市警局鑑識組偵查員的林明宏告訴本刊，被潑灑強酸的死者的頭部、半邊身體只剩白骨，無法辨認身分，即便從警多年、辦案無數，卻是頭一次看到這麼恐怖的場面。

▲警方到現場採證時，玻璃門會自動開閉，靈異狀況頻傳。（東森新聞提供）

警方透過屍體身上的呼叫器，確認死者是輻射生物研究所碩士研究生許姓女子，研判死亡時間是3月7日凌晨。由於凶手犯後潑灑強酸毀屍滅跡，加上演講廳有門禁管制，因此研判凶手應該是熟悉環境、具化工背景的學生或教職員。

為了緝凶，警方約談死者的十多名同學與輻射生物研究所教職員，意外得知死者與同學洪曉慧、博士班曾姓學長關係不尋常。警方調查，許女不顧曾男有女友，與對方譜出地下情，許女將祕密跟洪分享，沒想到洪對曾男也有好感，甚至已捷足先登，跟曾男上過床。

▲死者許女（圖）是洪曉慧的閨密，卻因同時愛上博士班學長慘遭殺害。（東森新聞提供）

即便如此，曾男仍不滿足，繼續四處獵豔，許女與洪曉慧為了減少競爭對手，暫時放下恩怨，聯手對付其他情敵，許、洪、曾三人的不倫戀因此在校園傳開。

因洪曉慧是許女的情敵，加上畢業於交通大學應用化學系，有化工背景，警方認為她涉有重嫌，朝情殺方向偵辦。另外，警方發現許女遇害後，曾男仍收到死者寄的多封電子郵件，經抽絲剝繭，查出洪曉慧在背後搞鬼，成為第一個破案關鍵。

▲許女流血昏迷後，洪曉慧將她拖行藏在冷氣機下方。（東森新聞提供）

另一方面，法醫驗屍時，在許女的毛衣上發現一片斷裂的指甲，經比對，這片斷裂的指甲與洪的指甲紋吻合，加上警方也在洪的宿舍發現她的衣物及鞋子沾有血跡，並與許女的血液相符。

▲為毀屍滅跡，洪曉慧到實驗室（圖）調製王水，澆淋在屍體上。（東森新聞提供）

經洪母相勸，洪曉慧才供稱，案發前一天下午，她跟許女二人起口角，許女不准洪與曾男交往，洪不肯，雙方發生肢體衝突，許女被洪打昏，洪為還調製王水毀屍滅跡，並在屍體旁放置用過的保險套，營造許女遭姦殺的假象。由於許女整顆頭都浸在王水裡，導致許女臉部皮膚都被腐蝕只剩白骨。

針對這起命案，法官審理後依殺人、損壞屍體等罪名，判處18年徒刑定讞，洪曉慧在牢裡待了10年多後，2008年底假釋出獄。



更多鏡週刊報導

【清大王水溶屍案1】姐妹淘追學長狂砸銀彈 她自甘下海淘金拚輸贏

【清大王水溶屍案2】2證據遭鎖定是凶手 母苦勸後洪曉慧吐恐怖殺人經過