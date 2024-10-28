　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

將閨蜜頭泡在「王水」！清大三角戀爆凶殺　2證據鎖定凶手是她

洪曉慧（圖）原本不認罪，警方請來洪母相勸，她才痛哭認罪。（東森新聞提供）

▲清大碩士生洪曉慧（圖）犯下轟動一時的「王水溶屍」案。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

26年前，清華大學發生轟動全台的溶屍案，輻射生物研究所碩士生洪曉慧跟閨密許姓女同學，同時愛上博士班學長，2女在所內演講廳談判，爆發口角，洪掐住許的頸部，朝地面撞擊，導致許流血昏迷，後又調製「王水」溶屍，還拿用過的保險套營造許被姦殺的假象。警方查出洪在案發後，曾冒用死者名義寄出電子郵件，又在死者毛衣上採集到洪斷裂的指甲，成為破案關鍵，讓她俯首認罪。

1998年3月9日上午，清華大學一名博士生在原子科學院輻射生物研究所二樓演講廳，發現一具被毀容的女屍，地上還有一灘散發酸味的焦黑液體。時任新竹市警局鑑識組偵查員的林明宏告訴本刊，被潑灑強酸的死者的頭部、半邊身體只剩白骨，無法辨認身分，即便從警多年、辦案無數，卻是頭一次看到這麼恐怖的場面。

警方到現場採證時，玻璃門會自動開閉，靈異狀況頻傳。（東森新聞提供）

▲警方到現場採證時，玻璃門會自動開閉，靈異狀況頻傳。（東森新聞提供）

警方透過屍體身上的呼叫器，確認死者是輻射生物研究所碩士研究生許姓女子，研判死亡時間是3月7日凌晨。由於凶手犯後潑灑強酸毀屍滅跡，加上演講廳有門禁管制，因此研判凶手應該是熟悉環境、具化工背景的學生或教職員。

為了緝凶，警方約談死者的十多名同學與輻射生物研究所教職員，意外得知死者與同學洪曉慧、博士班曾姓學長關係不尋常。警方調查，許女不顧曾男有女友，與對方譜出地下情，許女將祕密跟洪分享，沒想到洪對曾男也有好感，甚至已捷足先登，跟曾男上過床。

死者許女（圖）是洪曉慧的閨密，卻因同時愛上博士班學長慘遭殺害。（東森新聞提供）

▲死者許女（圖）是洪曉慧的閨密，卻因同時愛上博士班學長慘遭殺害。（東森新聞提供）

即便如此，曾男仍不滿足，繼續四處獵豔，許女與洪曉慧為了減少競爭對手，暫時放下恩怨，聯手對付其他情敵，許、洪、曾三人的不倫戀因此在校園傳開。

因洪曉慧是許女的情敵，加上畢業於交通大學應用化學系，有化工背景，警方認為她涉有重嫌，朝情殺方向偵辦。另外，警方發現許女遇害後，曾男仍收到死者寄的多封電子郵件，經抽絲剝繭，查出洪曉慧在背後搞鬼，成為第一個破案關鍵。

許女流血昏迷後，洪曉慧將她拖行藏在冷氣機下方。（東森新聞提供）

▲許女流血昏迷後，洪曉慧將她拖行藏在冷氣機下方。（東森新聞提供）

另一方面，法醫驗屍時，在許女的毛衣上發現一片斷裂的指甲，經比對，這片斷裂的指甲與洪的指甲紋吻合，加上警方也在洪的宿舍發現她的衣物及鞋子沾有血跡，並與許女的血液相符。

為毀屍滅跡，洪曉慧到實驗室（圖）調製王水，澆淋在屍體上。（東森新聞提供）

▲為毀屍滅跡，洪曉慧到實驗室（圖）調製王水，澆淋在屍體上。（東森新聞提供）

經洪母相勸，洪曉慧才供稱，案發前一天下午，她跟許女二人起口角，許女不准洪與曾男交往，洪不肯，雙方發生肢體衝突，許女被洪打昏，洪為還調製王水毀屍滅跡，並在屍體旁放置用過的保險套，營造許女遭姦殺的假象。由於許女整顆頭都浸在王水裡，導致許女臉部皮膚都被腐蝕只剩白骨。

針對這起命案，法官審理後依殺人、損壞屍體等罪名，判處18年徒刑定讞，洪曉慧在牢裡待了10年多後，2008年底假釋出獄。


更多鏡週刊報導
【清大王水溶屍案1】姐妹淘追學長狂砸銀彈　她自甘下海淘金拚輸贏
【清大王水溶屍案2】2證據遭鎖定是凶手　母苦勸後洪曉慧吐恐怖殺人經過

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「心靈課10萬元↑」網紅被逼繳費上課！過來人：沒錢就叫你去借
快訊／12:37規模4地震　最大震度3級
嘉義中埔連11震！　災情擴及7村慘況曝
快訊／台中BMW猴輾斃行人　裁定羈押
快訊／列超思案被告！陳吉仲、林聰賢、陳駿季均獲請回
吸金2億潛逃9年　「磁能電動車」主嫌闖紅燈栽了
快訊／女童遭當街侵犯　桃園地檢「嚴查速辦」
桃園女童遭當街侵犯！　張善政說話了
快訊／4縣市大雨特報　下到入夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越南移工卡拉OK開毒趴！3短褲妹躲頂樓被抓包　警帶回10人

移工搬木材突倒地命危！昏迷指數3　醫師：流感釀心肌炎

京華城案涉圖利！彭振聲有「不明財產」　北院今下午召開延押庭

台南兩陣營爭風吃醋當街毆鬥！1男遭殺傷　4煞不配合偵辦全押了

高雄警官酒駕被捕畫面曝！曾是業餘模特兒+歌手　當刑警2度被拔牌

嘉義中埔連11震！災情擴及7村慘況曝　公所緊急撤離村民安置

快訊／台中BMW猴輾斃行人落跑！　「無照又毒駕」遭裁定羈押

快訊／列超思案被告！陳吉仲、林聰賢、陳駿季庭訊結束　均獲請回

吸金2億潛逃9年！「磁能電動車」案主嫌因闖紅燈栽了

桃園女童遭當街強拉侵犯「驚魂27秒」！　檢方回應了：嚴查速辦

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

越南移工卡拉OK開毒趴！3短褲妹躲頂樓被抓包　警帶回10人

移工搬木材突倒地命危！昏迷指數3　醫師：流感釀心肌炎

京華城案涉圖利！彭振聲有「不明財產」　北院今下午召開延押庭

台南兩陣營爭風吃醋當街毆鬥！1男遭殺傷　4煞不配合偵辦全押了

高雄警官酒駕被捕畫面曝！曾是業餘模特兒+歌手　當刑警2度被拔牌

嘉義中埔連11震！災情擴及7村慘況曝　公所緊急撤離村民安置

快訊／台中BMW猴輾斃行人落跑！　「無照又毒駕」遭裁定羈押

快訊／列超思案被告！陳吉仲、林聰賢、陳駿季庭訊結束　均獲請回

吸金2億潛逃9年！「磁能電動車」案主嫌因闖紅燈栽了

桃園女童遭當街強拉侵犯「驚魂27秒」！　檢方回應了：嚴查速辦

女團淚灑遊樂園⋯成員脫口「很自私」！玩完擎天飛梭　她們崩潰了

駭客稱不付贖金「將於10／31公開機密」　華新科：已向調查局備案

債券ETF規模逾2.9兆　專家：美選前股市震躲債避險

3天破爆127萬人狂盯家寧！網認「1原因」：想繼續看

市場冷房仲出招　太平3房開價1698萬「送周董演唱會門票」

寶馬全球首間「5S」店　外資汽車經銷商「北京星德寶」倒了

越南移工卡拉OK開毒趴！3短褲妹躲頂樓被抓包　警帶回10人

移工搬木材突倒地命危！昏迷指數3　醫師：流感釀心肌炎

22:02遭爆老鼠屎後「免費送套餐」　民眾排隊2小時：再給一次機會

中國第7人！崔永熙NBA首秀被冷水潑到　西蒙斯不出手硬傳僅拿2分

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

即／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確定

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

女律師陪當事人報案被要求離開　警方回應了

獨／台中BMW猴「無罩」現身往生室

桃園市政府推動無菸社宅　首件違規累犯住戶搬離

行人遭BMW猴撞死　里長居民全不認識

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

BMW猴毒駕撞死行人　遠親議員6字回應

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面