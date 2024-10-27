士林地院舉辦「童話法庭」！　結合天母萬聖節活動寓教於樂

▲士林地院結合萬聖節活動推廣法治教育。（圖／士林地院）

記者劉昌松／台北報導

士林地方法院結合社區盛事，推廣法治教育，廣邀臺北市政府多個單位共襄盛舉，於10月26日共同參與天母商圈2024萬聖節活動，打造「童話法庭—小小法官奇幻冒險」，計有11個闖關及活動攤位，寓教於樂，發送糖果並提供精美的獎品，讓小朋友輕鬆學法律，知法守法，安心長大。

拉開序幕：承載夢想的航海王主題舞蹈

活動前由少年調查官邱正昕以嘻哈說唱炒熱氣氛，再由彭院長幸鳴扮演魯夫，帶領同仁精心裝扮的一群小魯夫們，就像有伸縮自如的橡膠果實功能的團隊；蔡行政庭長守訓扮演頂尖的三刀流「索隆」、陳審判長文通扮演獨特踢技的「香吉士」，為「魯夫」的得力左右手；李法官正紀則扮演魯夫的啟發者「紅髮傑克」，曾書記官長扮演可愛的萬靈藥「喬巴」，程法警長扮演正義化身「海軍大將」，團隊以航海王舞蹈「草帽一行人正義舞步」登場，並邀請現場小朋友共舞；接著由李正紀法官主持有獎徵答，將活動帶至高潮。

網絡合作，寓教於樂的闖關活動

為結合行政網絡資源，士林地院邀同臺北市政府衛生局、社會局家庭暴力暨性侵害防治中心、警察局少年警察隊、少輔會、聯合醫院昆明防治中心、北區少年服務中心、現代婦女基金會等單位，共同參與本次活動；除了在法庭、調解室及Windy House設有「小小法官COSPLAY」、「情緒怪物驚魂夜」、「航海王-航向正義的航道」三道關卡，結合兒少保護與法律常識，小朋友們變身小小法官開心合照，認識法庭配置，瞭解不同顏色法袍代表的身分。

戶外則設有「攜手相廉 樂遊士院」、「國民法官 缺你不行」、「青春EMO不搞怪」、「桌遊體驗」、「魔幻神秘糖果的真相」、「成為友善路人甲」、「CP0特務」、「前進未來島」等8個互動式情境遊戲及闖關活動攤位，活動歷時4小時，人潮絡繹不絕，深受大朋友、小朋友歡迎，各式宣導品也讓民眾滿載而歸。

通關密語：航向正義的航道

士林法院是社區的一份子，積極參與社區事務，透過遊戲及活動讓民眾走入法院，拉近彼此距離，看見司法人員人性化的一面，也寓教於樂，期盼法治教育從小紮根，每位小小法官都成為法治的種子，在正向的環境中健全發展，勇於追尋人生的偉大秘寶ONE PIECE！