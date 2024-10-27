全民運開幕式大雨攪局積水惹怨　周春米認「天人交戰」：真正歹勢

圖、文／鏡週刊

今年全民運動會（全民運）開幕式昨（26日）晚間於屏東市縣民公園登場，未料遇到大雨攪局，大家紛紛穿上雨衣林雨參加典禮，也引發部分民眾抱怨。對此，屏東縣長周春米致歉「真正歹勢」，表示對是否續辦開幕典禮陷入天人交戰，並稱這是天公給了屏東最艱難的考驗。

全民運動會開幕典禮昨登場，現場包含總統賴清德、行政院長卓榮泰、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠、周春米等人都出席。

因為大雨現場場地積水，所有人於雨中等待聖火進場，周春米昨22時許發文表示坦言，全民運如同巴黎奧運在雨中開幕，遇到了無法控制的大雨，傍晚突如其來的雨勢，讓她對於開幕要不要繼續辦「真的天人交戰」，是大雨澆不熄熱情，表演者都不害怕，導演也不害怕，選手也想登台，教育部長、次長都不放棄，「我們就堅持到底」。

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▲現場可見明顯積水。（總統府提供）

周春米表示，這次屏東全民運是一場運動大Party，是史上最多項目，盛況空前，最年輕僅9歲，最年長為99歲，超過13,000人到屏東競技，屏東更是10年內唯一承辦全中運、全民運、全國運三大賽事的縣市。

周春米致謝大家給屏東機會，也感謝感謝所有表演團體、主持人以及幕後團隊，儘管因大雨打亂所有流程，但仍不急不慌重整腳步讓開幕順利圓滿，「超級敬業，你們超棒！今晚開幕，永生難忘，請大家給自己掌聲、給選手掌聲，接下來，卯足全力，在屏東盡情綻放榮光！」。

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