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將科技與沉浸感融入設計　古寧頭戰史館再現戰役風華

▲▼ 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

民國73年，為紀念具有決定海峽兩岸分治的關鍵戰役─古寧頭戰役，軍方特地建設古寧頭戰史館，至今已有40年歷史。古寧頭戰役不僅是金門歷史上的重大事件，更在臺灣海峽的歷史進程中扮演了重要角色。內政部國家公園署金門國家公園管理處於民國90年接管戰史館，重新開放至今已逾20年，並於今（113）年古寧頭戰役75週年之際，精心整修後再次啟用，以嶄新的面貌提供遊客更深刻的歷史文化感受，將古寧頭戰役的英勇精神永續傳承，並展現金門在臺海歷史上的重要地位。

如今戰史館彷彿是一位見證了烽火歲月的退休軍人，平靜卻深情地向參訪的國際貴賓、民眾及遊客們娓娓道那場發生於民國38年(1949年)驚心動魄「金門保衛戰」。此外，隨著更多史料開放及展示技術的進步，金管處藉由歷經10年的油畫修復及規劃一系列嶄新的展示內容，透過沉浸式體驗、互動展示等方式，為這段歷史妝點新象。

待援兵成先鋒隊 踩下關鍵第一砲 守住了戰線

歷史紀錄了戰役的全貌，而每位參與戰役的軍人都可能成為扭轉戰局的關鍵。為了更真實地展現戰爭面貌，金管處於戰史館中加入參戰官兵的故事，以其鮮活的事蹟，展現戰爭的真實面貌。其中，古寧頭戰役英雄之一的熊震球就是第一砲重擊共軍的古寧頭戰役英雄，戰役發生的那年他18歲。

民國38年10月24日下午部隊實施演習結束後，返營途中戰車竟拋錨在古寧頭海邊的田埂上，裝甲兵第一排的人員留在海灘上搶修到次日凌晨，熊震球與同排弟兄驚見海上突然升起2顆紅色的信號彈，發現大批共軍登陸船團蹤影伺機而動，隨即通報共軍來襲，經驗豐富的排長一聲令下，熊震球臨危不亂立刻跳上戰車。在那個伸手不見五指的夜晚，陷在田埂上的戰車，成為了當晚守護戰線的關鍵，熊射手裝上砲彈，一發命中敵人彈藥船，瞬間火光四起，順著桅桿，彷彿一支大蠟燭點亮整個海面，讓我方得以觀察海上敵情。隨後，敵軍上岸後，我軍經過2次衝鋒，在不到1個小時內重創來襲的敵軍，守住了戰線。

歷經十年修油畫 油畫新修展新貌 線上展覽話始末

古寧頭戰役當時相片紀錄有限，軍方於戰史館建立時特別委託畫家們以畫筆繪製了21幅巨型油畫，藉此再現戰役中的關鍵時刻，這些油畫不僅具備非凡的藝術價值，更肩負著記錄這場改變臺海局勢的重要戰役的歷史責任。然而，隨著歲月在畫作上留下數十年痕跡，為了保護這些珍貴的歷史藝術品，金管處自103年開始，邀請修復師郭江宋老師及其團隊，展開為期10年的油畫修復工作，由於畫作龐大，不便拆卸捲壓運送，修復團隊採用現地修復的方式處理。修復師以專業和耐心細緻用小格子一塊塊清潔畫作的灰塵、霉斑及白霧，逐步去除歲月留下的痕跡。經過多年努力，這些戰役油畫終於在112年恢復了原本的光彩，再次生動地呈現當年戰爭的場景。

「我一生大概也不可能再畫這麼大的畫了。」畫家賴武雄重返修復完成「戰備整備」油畫現場，回憶起當年受命繪製的感受。這些油畫作品為紀錄古寧頭戰役而誕生的，如今在金管處努力下，進一步利用高解析度拍攝及數位化典藏重要的戰史紀錄。並於112年尋訪當年參與該批戰畫創作的畫家或其門生故舊與家人，錄製口述歷史並數位化相關文獻，製作了16支口述訪談影片，並在中央研究院開放博物館平台（Open Museum）建置線上展覽《畫榮點金－－古寧頭戰役油畫暨畫家口述史文獻數位影展》，讓民眾得以跨時空與畫家對話。因此這些修復完成的油畫重新展出，不僅是歷史的見證，更讓遊客透過這些藝術作品回到那個關鍵的時刻，感受古寧頭戰役的震撼與意義。

沉浸古寧頭戰場 帶你重回1949 打造軍事文化新地標

當年籌劃戰史館展示內容的少校政戰官羊文治先生，重遊重新開館戰史館，回憶起當年辛苦尋覓畫家、選定建館位置、擘畫展示內容、蒐集戰史資料的艱辛，堪稱「不可能的任務」，他說：「當年完工時郝柏村上將期許古寧頭戰史館要作200年的保存規劃，我們心裡都存疑，但如今見到金管處接管經營及更新的成果，對永續保存的信心大增。」

隨著現代科技的進步，金管處為提升戰史館的觀展體驗，設計了一系列嶄新的多媒體內容，推出以「金門第一個戰役」為主題的沉浸式劇場(影片介紹：https://youtu.be/NMH5rkw7Mds)。這部名為「印象金戰‧1949」的沉浸式體驗，將原戰史館中陳展的戰役油畫，巧妙轉化為生動的多媒體互動展演，讓遊客打開「時光盒子」，彷彿重回民國38年的戰場現場，隨著聲光效果伴的變換和歷史進程的演示，戰役中的關鍵時刻在眼前重現，身歷其境感受戰役的震撼與壯烈情景。這項創新不僅讓戰史館充滿活力，更將戰史館打造成軍事文化新地標，使歷史與科技完美結合，讓更多人以現代化方式深入了解這場改變臺海命運的重大戰役。

金管處自接管戰史館後，對戰地文化景觀保存、維護與活化利用不遺餘力，歷經多年陸續完成館內戰役油畫的保存與修復，傳承戰史館設立的核心價值與意義。期望在重新整修、加入新穎的展示手法後，以不同的樣貌訴說金門的戰役故事，帶領遊客回到戰役現場，並接續傳承這段具有深遠意義的歷史。

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