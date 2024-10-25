新北警處理車禍遭控疏忽酒測程序！分局坦承失誤卻沒懲處

▲林口員警處理車禍，未對雙方酒測，分局卻未懲處。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市林口警分局文林派出所一名員警於23日處理一起車禍案件時，因未對雙方當事人進行酒測而遭質疑疏忽職責。該事件引發網路熱議，機車騎士的女友在社群媒體上指控警方程序不當。林口警分局對此回應，承認員警在處理上有疏失，未來將強化員警的法令知識及正確觀念教育，但目前不會對該員警予以懲處。

據了解，23日上午11時51分，19歲謝姓男子騎機車載女友外出遊玩，行經新北林口區中山路與文化三路路口停等紅燈時，疑因機車排氣管噪音過大，遭牽腳踏車穿越馬路的41歲張姓男子故意碰撞，雙方引發爭執。

期間，張男對謝男冷嘲熱諷，「你們來林口的車都那麼吵」，並揚言「我就是故意要亂你們」，激怒謝男的女友反嗆「我就錄你」，張男則不甘示弱，威脅「妳如果不刪錄影，我一定找妳到底」。

警方接獲報案後到場處理，並將雙方帶回派出所調查。因雙方車輛無明顯損傷，謝男選擇不提告毀損，警方依交通事故程序為雙方開立處理案件證明單，但未對雙方實施酒測。

事後，謝男的女友將雙方衝突影片上傳至網路，質疑警方未依程序對張男進行酒測。林口警分局回應表示，已確認此為處理疏失，將加強員警對法令的認識及執勤觀念，但無對該員警進行任何懲處。