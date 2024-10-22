「去酒吧吃飯」被打槍！妹子秒冷臉：這種男的超解　PTT吵翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前發文表示，有位男生認為，去酒吧用餐花費太高，於是建議到熱炒店吃飯；然而，此舉讓同行的女生十分不滿，忍不住跟朋友吐槽「這種男生超解。」

網友昨日在PTT提到，聽到兩個女生的對話，其中一位說，某次他們弄完活動還沒吃飯，因時間有點晚了，有人就提議到酒吧用餐，不僅可以喝酒，還有炸雞、披薩、燉飯等，吃的喝的一站搞定。

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不過，其中一位男生連忙搖頭，直呼「可以換別的嗎？酒吧有夠貴，喝兩杯調酒就快1000了，食物也少少的。去吃熱炒啦！那邊也可以喝酒，東西新鮮、吃得飽又公道好吃。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

這番話讓女生不以為然，並跟閨蜜抱怨道「這種男生超解，出來玩還毛那麼多，嫌酒吧貴一定賺得很少，我都沒有意見了，男生還這樣子，一點都不大器。」

對此，原PO不禁好奇直呼，「女生真的看的是一種感覺？價格什麼的完全沒在管嗎？」

而鄉民們則紛紛回應，「她們有要出嗎？」「我喜歡去熱炒店」、「吃飯誰出錢先說」、「女生可以請男生，讓對方見世面阿」、「如果女生錢都自己出那我沒話說」、「真的滿貴，很盤...自己調就好」、「居酒屋都比酒吧好」、「道不同不相為謀」、「應該是男生覺得她們不值得花這個錢吧」、「餐酒館都好一點」、「酒吧隨便吃都破千」。

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