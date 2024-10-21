為瘦身吞「絛蟲卵」膠囊1年！21歲女拉出長條蟲　醫嘆：3器官病變

▲女子吃了「絛蟲卵膠囊」1年，陸續出現劇烈頭痛、下顎冒腫塊。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

國外一名21歲女子為了減肥，便在暗網購買了「絛蟲卵」膠囊，服用長達一年，起初她食用後，體重確實明顯下降，卻也出現胃痛和脹氣等症狀，而在某天如廁完，她突然感覺「有東西在拍打屁股」，仔細一看才發現，馬桶裡浮著一些長條形的褐色蟲體。後來，她的下巴長出腫塊，伴隨著持續性的頭痛，趕緊至醫院檢查後，才知道是寄生蟲感染。

根據外媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國腫瘤科醫師伯納德（Dr. Bernard Hsu）在YouTube頻道「Chubbyemu」說到，近期他在節目中分享了一個「吃蟲減肥」的案例，這名21歲的女子因無法藉由飲食和運動達到減重的目標，決定在網路上購買含「絛蟲卵」的膠囊。

伯納德接著表示，女子吃下膠囊後，體重確實開始減輕，雖然偶爾會有胃痙攣的問題，但她選擇暫時忍受。某天晚上，她去上廁所時，她覺得「有東西在拍打屁股」，回頭一看，竟看見馬桶裡漂浮著一些長條形的褐色蟲體。

伯納德說，女子一開始以為，這是「脂肪塊離開身體」的證據，但在幾周過後，她的下巴長出腫塊、身體狀況愈來愈差，還出現劇烈的頭痛症狀，她只好掛急診求醫。經過初步檢查，醫生僅給予她控制腫脹的藥物，女子也被送了回家。

然而，自女子開始食用「絛蟲卵」以來，已經1年過去，她的精神逐漸衰弱，更會在睡醒時，記不起過去幾小時內發生的任何事情，因此她選擇再次就醫。醫生仔細檢查後才發現，她的大腦、舌頭和肝臟都出現病變，並檢驗出寄生蟲感染

女子向醫生承認自己食用了「絛蟲卵」後，醫生分析，她感染了「牛肉絛蟲」（Taenia saginata）和「豬肉絛蟲」（Taenia solium），其中「豬肉絛蟲」會在血液中產卵，寄生到大腦和其他身體組織裡，讓她的下巴出現腫塊。

伯納德指出，這種病症被稱為「囊蟲病」（cysticercosis），感染者可能會因蟲卵導致視力改變、記憶喪失、認知功能下降等等。幸運的是，該女子住院3周過後，接受驅蟲藥物治療，並服用類固醇控制減低大腦發炎症狀，最後順利康復出院。

報導指出，這種食用絛蟲卵的減肥方法，最早能追溯到維多利亞時期（1830年代至1900年代），由於這種蟲會吸取宿主的營養，因此導致宿主體重下降，但這種蟲會在人體腸道內繁殖，最長甚至能長到9公尺。

對此，伯納德呼籲，「對於一個身體健全的人來說，通過飲食和鍛煉來減肥，在身體上是可行的，而且這比讓『額外的有機體』故意生活在你體內的風險要小得多」。

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