沙崙科學城積極參加人工智慧暨物聯網展　主題館引領AI科技商機潮流

▲沙崙智慧綠能科學城主題館。

圖、文／臺南市政府經濟發展局提供

臺南市政府經濟發展局與「沙崙智慧綠能科學城辦公室」在經濟部能源署指導下，今年邀集4家科學城進駐之人工智慧科技廠商打造「沙崙智慧綠能科學城主題館」，並以「AI智慧引擎、驅動綠色未來」為題，共同參加10月23日至25日於臺北南港展覽1館舉辦之「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」，希望協助廠商推廣最新技術，創造跨業交流與商機。

經濟發展局林榮川局長表示，本次主題館參展廠商陣容堅強，包括宜科循環、金祐國際、微智安聯及和欣光通科技，展示多項創新產品及服務，涵蓋健康照明技術、資源回收自動化系統、智慧疫苗冷鏈技術及資安保護策略。

臺南市長黃偉哲強調，「沙崙智慧綠能科學城主題館」展示的是臺南市推動AI與綠能科技結合的成果。藉由這次展覽，我們希望進一步展示臺南在智慧綠能領域的創新實力，並促進跨產業合作，創造更多綠色商機，為城市的永續發展鋪路，也為臺南帶來更多智慧與綠能技術的突破。

經濟發展局說明，本次展出亮點包括「宜科循環」運用AI技術，引領回收產業，透過視覺識別與自動化機械手臂，研發出RICO智慧回收系統，精確分類回收物，提升回收效率，增強資源再利用價值；「金祐國際」專注於開發智慧疫苗冷鏈技術，研製可攜行充電式智慧疫苗冰箱，解決偏遠地區疫苗運輸與保存問題，助力全球健康需求；「微智安聯」建置全球誘捕網絡和惡意程式沙箱分析，為企業提供跨時區預警，先進的資安演訓及預警情資服務，也協助企業提升網路安全防護能力；「和欣光通科技」健康照明與智能控制技術，推出低壓直流智慧照明系統，節能10~20%、降低線材成本50%，達成節能效果的同時，也利用智能調控光譜，影響激素分泌，調節生理時鐘。

「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」展出規模較上屆成長3成，為全臺最具規模的AIoT科技盛會，以「AInnovation Now」為主軸，聚焦「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」、「無人飛行器」等四大主題，今年將展示無人機、AI科技應用、低軌衛星、智慧服務應用、智慧物聯感測元件等先進技術，預計有來自超過8個國家264家廠商參展。

歡迎即刻線上預先登錄參觀「2024台灣國際人工智慧暨物聯網展」(https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html)，掌握AI科技及應用、太空新創相關、無人機、AI應用等最新趨勢、創新應用等各種物聯網產業相關議題及商機！

【2024台灣國際人工智慧暨物聯網展】展覽資訊

展覽日期：2024年10月23日(三)至10月25日(五)，共三天

展覽時間：每日10:00~17:00 (最後一天16:00閉展)

展覽地點：臺北南港展覽館1館(臺北市南港區經貿二路1號)

展覽網站：https://www.taitronics.tw/zh-tw/index. html

（經濟部能源署與臺南市政府經濟發展局 廣告)