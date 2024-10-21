南非逼我遷代表處　林佳龍喊據理力爭：已成立應變小組

記者皮心瑀／台北報導

南非政府通知我國駐處在10月30日前遷離首都。外交部長林佳龍21日赴立法院外交及國防委員會受訪指出，目前我方正在據理力爭，也已成立應變小組。至於是否將有骨牌效應，林佳龍強調，中國施壓各國手段很多，外交部會全面掌握各國情形。

▲外交部長林佳龍。（圖／記者皮心瑀攝）

台灣與南非在1998年斷交，目前僅設置代表處，我駐南非代表處日前舉行國慶酒會時，南非政府竟要求駐館10月30日遷出首都普勒托利亞，並揚言倘若不遷出，就直接關閉代表處。對此，林佳龍則下令研擬反制措施，且不排除也要求南非駐台北的辦事處，也遷出中華民國的首都台北。

林佳龍今進一步指出，南非片面毀約，這是違反當年斷交簽訂雙邊架構，這需要兩方遵守法治，透過協商溝通處理，外交部也已成立應變小組，做好計畫，將隨著協商情況做妥善因應。

林佳龍說，面對這樣的狀況，南非國內有議員也公開表示反對，南非媒體也認為這樣的行為是羞恥，各種聲音都出來了，南非是聯合政府，是跨黨派的，如今有人表達反對，這幾天會持續注意發展，近日美、日理念相近民主國家也陸續表達關心。

民進黨立委羅美玲質詢時也擔憂是否將有骨牌效應，未來中國都以搬遷代表處羞辱台灣？林佳龍則回應，中國手段很多，像是透過貸款，製造債務陷阱，控制他國，這不是單一個案，外交部會密切注意並妥善因應，全面掌握各國的情形，以南非為例，台灣給予他們的協助，他們國人都知道，看到執政者屈從中共壓力，我方也會做好因應，擬好對策。