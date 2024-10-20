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音樂節「男女草地刺激半小時」不分開　她現場看傻：等他們換動作

▲▼ 。（圖／jiaaaaaaazhen0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲男女忘情在草地上親密擁抱 。（圖／jiaaaaaaazhen0202提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

為期10天超嗨的台中爵士音樂節，在今（20日）進入尾聲，吸引破150萬人參加。而一名網友在現場直擊，一對男女在草地上「親密交纏」維持半小時左右，文章曝光後，不少網友也打卡笑回，「剛剛經過，他們還在」、「真的...朋友路過必拍地標」。

一名女網友在Threads表示，她去參加台中爵士音樂節時，現場一片歡樂，意外直擊一對男女上下交纏擁抱，讓她驚呼「為什麼別人的爵士音樂節比較好玩，太刺激了吧！」

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照片可見，許多民眾在草地上野餐聊天，但其中一對男女親密擁抱的畫面最為顯眼，男生躺在下面，穿著短裙的女生則跨躺在上方。

文章引發萬人關注，不少網友也在現場看到，「真的...朋友路過必拍地標」、「怎麼每張姿勢都一樣啦」、「我興奮到模糊欸」、「超多人在旁邊看打卡還是不停止，忘我的繼續磨蹭磨蹭 」、「他們到底是抱了多久」、「這個是行動藝術嗎？」「剛剛經過，他們還在」、「求偶節」。原PO也留言串回應，看著他們維持了半個小時「窒息的愛」，並稱「我也在等他們換動作。」

本文獲原PO授權。

由 @jiaaaaaaazhen0202 發佈
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