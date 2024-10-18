結婚70年老伴過世　屏東94歲阿北傷心離家…感人故事曝光

▲內埔警分局內埔派出所員警找到94歲阿伯 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔鄉94歲邱姓阿伯，因結婚70年的太太於3個月前過世，他傷心欲絕，騎腳踏車離家後不知去向，兒子很擔心著急報警，內埔警分局員警獲報調閱路口監視器，在其子的阿姨家找到，經多方勸導，他才返家。

內埔警分局內埔派出所員警日前接獲民眾報稱其父失蹤，員警詢問事發情形，原來背後藏有辛酸故事。

報案人邱姓男子稱其父(94歲)，與母親結婚70年，兩人感情非常好，因無法接受母親於3個月離世事實，精神大受打擊，於是騎著自行車從自家離開，不知去向。

警方循線調閱路口監視器找尋阿伯的蹤跡，也詢問邱男有關其父親可能去向。邱民告訴警方，父親可能會至附近親戚家。於是員警逐戶訪查，終於在邱子的宋姓阿姨住處尋獲邱父，但阿伯情緒激動不願離開。

警方先通知邱民到場安撫其父情緒，而阿伯與妻子鶼鰈情深的情感也令在場之人動容，最後在邱民及警方共同開導下，阿伯情緒逐漸平穩後，順利帶返所內辦理撤尋，家屬非常感謝警方的幫忙。

內埔警分局長郭譯隆表示，民眾如有家人走失或者不知去向，第一時間可以報警請警方協助，協尋過程中請民眾盡量提供走失者之特徵、穿著，警方也可以依據民眾提供之線索盡快找到走失家人。