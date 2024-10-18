高雄國瑜樹慘況曝！「市境之南」打卡熱點淪廢土堆置場　議員怒了

▲高雄市林園「市境之南」樹周邊淪為廢土堆放區 。（圖／議員邱于軒提供）

記者吳奕靖／高雄報導

今年七月凱米颱風肆虐南台灣，就連高雄市前市長韓國瑜期間爆紅的「市境之南樹」也不敵風雨倒下，但事實上，「市境之南樹」2020年5月就曾經倒過，而高雄議員邱于軒在議會質詢，樹旁邊堆滿土，已經變成「廢土」囤積區。

真的很慘！高雄市議員邱于軒在今天（18日）議會質詢時，提出高雄市林園區的市境之南樹變成了市境之「難」處，因為現在附近變成了土石堆置場、不但有廢土還有舊輪胎、廢棄物。原來這個觀光景點變成了暫時囤放淤土，而淤土來自中芸漁港的清淤工程廢土。

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▲高雄市林園「市境之南」樹周邊淪為廢土堆放區 。（圖／邱于軒提供）

▲高雄市林園「市境之南」樹周邊淪為廢土堆放區 。（圖／邱于軒提供）

雖然海洋局已經在4月9日辦完地方說明會，透過漁會代表以及在地里長有達成共識，不過邱于軒認為，市境之南這個觀光景點的管轄涉及海巡署、觀光局以及河川局，選擇這裡暫放淤土，海洋局有沒有詢問過這些單位，單憑地方里長背書就能作業？

記者在18日下午電話訪問邱于軒時，高雄市觀光局長高閔琳已經與邱于軒會面，研議該怎麼把這個觀光景點恢復原狀。