宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

▲▼玉露茶園（上圖）、松輝茶園奪下全國有機袋茶最高等級特選獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭茶勁厲害，再奪全國有機袋茶評鑑最高等級特選獎！「2024第一屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑」競賽成績出爐，玉露茶園以有機手採玉露綠茶、松輝有機茶園以佳葉龍茶奪下最高等級特選獎。另三星地區農會推出「蔥明御禮」禮盒，以佳葉龍茶搭配蔥小子蛋捲，榮獲「2024國產茶及咖啡好禮徵選活動」十大飲享禮，今（18）日宜蘭縣長林姿妙特公開表揚，親頒紅榜祝賀。

宜縣府表示，宜蘭松輝有機茶園的謝朝陽，製茶經歷逾30年，國中時期便跟著父親學習製茶，因從小對農藥過敏，接觸農藥便感到頭暈嘔吐不舒服，因此在2008年轉做有機茶，目前栽培面積約5公頃。謝朝陽認為從事有機栽培不僅可維護喝茶人健康，也能讓種茶的人更健康。這次獲獎的佳葉龍茶（GABA Tea），被外界稱為不會失眠的茶，因茶葉富含高含量的r-胺基丁酸，能讓飲茶者適度舒壓放鬆，又名舒壓茶。謝朝陽曾獲選2007年十大經典名茶得主，2010年獲國際名茶有機茶組「金獎」、2022-2023年全國有機茶評鑑優選獎、2024年全國有機茶評鑑精選獎及2024年銀髮友善食品認證等。



玉露茶園的林立偉，為製茶兩代，與弟弟林承偉共同經營茶廠，製茶資歷逾20年。他們認為在競爭激烈的茶市場，必須轉型為有機茶，不僅是產業未來消費趨勢，也是對家鄉土地及環境負責任的態度，因此於2009年轉型有機茶，目前經營面積約5公頃。林立偉為國內有機茶競賽常勝軍，曾摘下宜蘭縣5屆有機茶王、2021年全國有機茶評鑑翠蛙選（全國冠軍）、2023-2024年全國有機茶評鑑特選獎（最高等級）等殊榮。



宜蘭縣長林姿妙18日對三星地區農會及兩位茶農表達祝賀之意，並肯定其對茶產業之用心。近年來宜蘭茶表現非常亮眼，不僅年年奪下全國製茶技術及品質競賽佳績，更穩居全國有機茶佼佼者地位、備受各界肯定。另林縣長更期勉大家精益求精，朝國際市場邁進，讓國內外消費者看見宜蘭茶獨特魅力！

宜蘭縣府指出，「2024第一屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑競賽」，於日前由農業部茶及飲料作物改良場辦理完成，由主辦單位邀請產官學界組成評審團，並採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment & Grading system, TAGs）制度，依參賽茶樣之設計理念、外觀、水色、香氣及滋味進行評分。

另「2024國產茶及咖啡好禮徵選活動」，是由農糧署委託台北市瑠公農業產銷基金會辦理，其參賽禮盒需內含兩種（含）以上產品，主產品為國產茶，副產品可搭配其他食品參賽。

宜蘭茶是經中央、縣政府及農會等多方嚴格把關，品質安全有保證，不論是大同鄉玉蘭茶、三星鄉上將茶、冬山鄉素馨茶、三星鄉上將茶或礁溪鄉五峰茶，皆各具風味特色，呼籲全國鄉親多多採購，來喝宜蘭好茶。欲訂購者可洽詢：三星地區農會03-9893170#41、冬山鄉農會03-9594025、礁溪鄉農會03-9882033#110 。