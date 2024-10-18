　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

▲▼玉露茶園（上圖）、松輝茶園奪下全國有機袋茶最高等級特選獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼玉露茶園（上圖）、松輝茶園奪下全國有機袋茶最高等級特選獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭茶勁厲害，再奪全國有機袋茶評鑑最高等級特選獎！「2024第一屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑」競賽成績出爐，玉露茶園以有機手採玉露綠茶、松輝有機茶園以佳葉龍茶奪下最高等級特選獎。另三星地區農會推出「蔥明御禮」禮盒，以佳葉龍茶搭配蔥小子蛋捲，榮獲「2024國產茶及咖啡好禮徵選活動」十大飲享禮，今（18）日宜蘭縣長林姿妙特公開表揚，親頒紅榜祝賀。

▲▼玉露茶園（上圖）、松輝茶園奪下全國有機袋茶最高等級特選獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜縣府表示，宜蘭松輝有機茶園的謝朝陽，製茶經歷逾30年，國中時期便跟著父親學習製茶，因從小對農藥過敏，接觸農藥便感到頭暈嘔吐不舒服，因此在2008年轉做有機茶，目前栽培面積約5公頃。謝朝陽認為從事有機栽培不僅可維護喝茶人健康，也能讓種茶的人更健康。這次獲獎的佳葉龍茶（GABA Tea），被外界稱為不會失眠的茶，因茶葉富含高含量的r-胺基丁酸，能讓飲茶者適度舒壓放鬆，又名舒壓茶。謝朝陽曾獲選2007年十大經典名茶得主，2010年獲國際名茶有機茶組「金獎」、2022-2023年全國有機茶評鑑優選獎、2024年全國有機茶評鑑精選獎及2024年銀髮友善食品認證等。

玉露茶園的林立偉，為製茶兩代，與弟弟林承偉共同經營茶廠，製茶資歷逾20年。他們認為在競爭激烈的茶市場，必須轉型為有機茶，不僅是產業未來消費趨勢，也是對家鄉土地及環境負責任的態度，因此於2009年轉型有機茶，目前經營面積約5公頃。林立偉為國內有機茶競賽常勝軍，曾摘下宜蘭縣5屆有機茶王、2021年全國有機茶評鑑翠蛙選（全國冠軍）、2023-2024年全國有機茶評鑑特選獎（最高等級）等殊榮。

宜蘭縣長林姿妙18日對三星地區農會及兩位茶農表達祝賀之意，並肯定其對茶產業之用心。近年來宜蘭茶表現非常亮眼，不僅年年奪下全國製茶技術及品質競賽佳績，更穩居全國有機茶佼佼者地位、備受各界肯定。另林縣長更期勉大家精益求精，朝國際市場邁進，讓國內外消費者看見宜蘭茶獨特魅力！

▲▼玉露茶園（上圖）、松輝茶園奪下全國有機袋茶最高等級特選獎。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣府指出，「2024第一屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑競賽」，於日前由農業部茶及飲料作物改良場辦理完成，由主辦單位邀請產官學界組成評審團，並採用台灣茶分類分級系統（Taiwan-tea Assortment & Grading system, TAGs）制度，依參賽茶樣之設計理念、外觀、水色、香氣及滋味進行評分。

另「2024國產茶及咖啡好禮徵選活動」，是由農糧署委託台北市瑠公農業產銷基金會辦理，其參賽禮盒需內含兩種（含）以上產品，主產品為國產茶，副產品可搭配其他食品參賽。

宜蘭茶是經中央、縣政府及農會等多方嚴格把關，品質安全有保證，不論是大同鄉玉蘭茶、三星鄉上將茶、冬山鄉素馨茶、三星鄉上將茶或礁溪鄉五峰茶，皆各具風味特色，呼籲全國鄉親多多採購，來喝宜蘭好茶。欲訂購者可洽詢：三星地區農會03-9893170#41、冬山鄉農會03-9594025、礁溪鄉農會03-9882033#110 。

ET快訊
少年撞死3人「全身多重性創傷」　女客主動脈斷裂慘死
快訊／15歲少年「雙手上銬」　走上囚車
快訊／持刀女衝和平醫院！醫師坐診間嚇到不敢動
快訊／爸爸鞠躬道歉　「我對不起大家，我不會教小孩」
外公急打越洋電話「很難過」　親友曝：很善良一家人
遭15歲少年撞死...騎士是華航主管　才剛做完健檢卻喪命
快訊／藍委問你想下台？　卓榮泰：若為政局穩定我願意
臭豆腐闆娘、員工也燙傷　老闆嘆：更擔心死掉的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

台南首創「台南好呷市」電子商務平台　黃偉哲：傳播台南好滋味

慈濟大愛保護管束人　屏檢頒獎感謝協助推動生命教育

2024台灣設計展推出特色散步路徑　與皮克敏同遊台南巷弄！

全台唯一樂高展在屏菸　手刀搶購預售票可抽機票

銀髮族谷關泡湯等公車日曬雨淋　陳情盼增設候車亭

奧運銅牌拳擊手陳念琴蒞臨嘉藥　激勵學子勇敢追夢

崑山科大培育國際移動力人才　投入逾3700萬送學生出國交流

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

宜蘭茶勁厲害！　玉露、松輝茶園奪全國有機袋茶特選獎

台南首創「台南好呷市」電子商務平台　黃偉哲：傳播台南好滋味

慈濟大愛保護管束人　屏檢頒獎感謝協助推動生命教育

2024台灣設計展推出特色散步路徑　與皮克敏同遊台南巷弄！

全台唯一樂高展在屏菸　手刀搶購預售票可抽機票

銀髮族谷關泡湯等公車日曬雨淋　陳情盼增設候車亭

奧運銅牌拳擊手陳念琴蒞臨嘉藥　激勵學子勇敢追夢

崑山科大培育國際移動力人才　投入逾3700萬送學生出國交流

瑪爾濟斯看電視「王座」被哥霸占　小手狂揮急跳腳：快還給偶！

孔廟執行長要用台獨包圍中國？　王家貞怒轟要求下台否則刪預算

台東便當餐飲業者稽查抽驗　1件不合格移送來源縣市查處

金鐘獎／陳明珠「胸前深V挖到肚臍」！　罕見大尺度半球外露

李來發肝癌病逝余政憲感念15年來培育人才　廖健富謝恩師拉拔

快訊／台中高樓社區男子墜落！摔路中央當場死亡　路人直擊嚇壞

女院子發現「長尖耳野貓」竟是瀕危獰貓　十幾警包圍2小時捕捉

金鐘獎／主持人黃豪平「透視西裝」帥氣踏紅毯！木木小露纖細肩線

佳世達集團打造永續供應鏈！強化韌性、擴大採購低碳材料

相驗結果曝！少年撞死3人「全身多重性創傷」　女顧客主動脈慘斷

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

高雄10歲男童被毒蛇咬！300公尺外捕獲青竹絲

不滿光電場施工！　大埔鄉居民下跪陳情

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

寵物增16萬隻　桃園成立公立動物醫療中心

7旬婦險遭詐騙投資佛飾品獲警銀聯手阻詐

2024桃園萬聖城　變裝入住桃園福容半價優惠

勞基法新修正　勞雇可協商延後強制退休違者重罰

50歲男三條冠狀動脈都阻塞　安泰醫院搶命成功

南消新增救災新利器快速破門好戰力

友善校園獎新北獲獎數全國9連霸　跨局處共同維護學生身心理健康

桃園112年度SBIR計畫　帶動逾9.5億元產值

中原大學洪穎怡教授　榮獲有庠科技發明獎

工會老師周上2節課一節薪高達1.1萬元議員質疑合理性

仁愛鄉曲冰明隧道通車啟用

更多熱門

相關新聞

東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

明天(19日)起要變天了，氣象專家賈新興表示，未來10天將受東北季風影響，北部及東北部天氣涼，其中明天起到11月宜蘭要留意持續且異常降雨；另下周二可能有熱帶系統發展，要觀察是否會與東北季風產生共伴效應帶來劇烈降雨。

央行打房「宜蘭反而受惠」　在地房仲：雙北客目光轉向宜蘭

央行打房「宜蘭反而受惠」　在地房仲：雙北客目光轉向宜蘭

宜蘭休旅車闖紅燈擊落機車...撞斷標誌桿冒煙側翻

宜蘭休旅車闖紅燈擊落機車...撞斷標誌桿冒煙側翻

蘭陽橋休旅車撞護欄翻覆！安全帽掉落是元兇

蘭陽橋休旅車撞護欄翻覆！安全帽掉落是元兇

東北季風來襲　賈新興：周六起宜蘭持續性異常降雨

東北季風來襲　賈新興：周六起宜蘭持續性異常降雨

關鍵字：

宜蘭全國有機袋茶最高等級特選獎玉露茶園松輝有機茶園

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

快訊／15歲少年送分局！　雙手掩面低頭不敢露面

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

15歲少年偷開車奪3命！爸帶晚餐奔警局探子

剛出生男嬰丟河堤亡　狠心母急診：剛生小孩　

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」

15歲少年撞死3人！目擊者見死者「七孔流血、貼死牆上」嚇哭

15歲少年撞死人！同學現場受訪喊：駕駛有嚇到　一群人笑比YA

父重金聘2律師護兒　應訊到少年法庭「全程陪同」

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

快訊／家庭遭撞碎…3死者家屬全向15歲少年提告

更多

最夯影音

更多

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

男友玩手遊中白貓湊近加入　女見牠認真緊盯螢幕笑翻XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面