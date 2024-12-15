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獨／光澤醫美插旗台中今開幕卻喊卡！引業界揣測　衛生局曝原因

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲光澤醫美診所在台中公益路展店，原預計今天開幕，但記者前往查看並無營業。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台北市光澤醫美診所日前發生有49歲邱姓女子，醫美手術被施打「牛奶針（普洛福靜脈注射液）」麻醉，引起血氧濃度不穩送醫搶救不治。據查，光澤診所近期在台中市公益路上插旗，原預計在今天（15日）開幕分店，但記者前往查看，卻是鐵門拉下並無營業；對此，台中市衛生局表示，該診所還未完成開業程序，待完成後始得依規開業。但也有業內人士猜測，可能是因為這次事件風波太大，傷及品牌形象，業者想等到風波平息再重新開幕。

桃園1名邱姓女子7日前往台北市光澤診所南西店進行電波拉皮療程，但在麻醉後出現血氧濃度不穩，緊急送醫搶救，不幸宣告不治。案經北市衛生局派員稽查，現場設備符合登記事項，但當日施作手術及麻醉是由同一醫師親自執行，是否有違法規，正在釐清調查。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲診所鐵門拉下，外牆也沒有招牌。（圖／記者白珈陽攝）

記者發現，光澤診所近期要在台中開設分店，地點位於台中精華地段公益路，其GoogleMaps上也預告今天要開始營業，不過記者實際前往現場，卻發現該址不但鐵門拉下，外牆上也不見相關的廣告招牌，明顯沒有營業。此外，谷歌地圖原本註明的開幕時間，也已經被撤下。

▲▼ 。（圖／截取自GoogleMaps）

▲▼谷歌地圖上日前顯示診所預計今天開幕，但今日查看相關訊息已被撤下。（圖／截取自GoogleMaps）

▲▼ 。（圖／截取自GoogleMaps）

對此，台中市衛生局表示，關於光澤診所日前申請於台中市南屯區開業，衛生局已依規會勘，尚待完成開業程序，始得依規開業。衛生局補充，因媒體所載之醫療疏失發生地點位於台北，相關裁罰係屬北市衛生局權責。

衛生局所述，意即光澤診所有程序還未完成，但在完成之後，仍可以照常開業。醫療疏失發生地點位於台北，相關裁罰係由北市衛生局處置，所以該診所欲在台中展店，中市衛生局也只能就規定受理開業程序，無權干涉相關咎責，後續北市衛生局若有裁罰，也要等到公文到達之後才能辦理。

另有業內人士透露，台中人消費力強，因此台中也是醫美界的兵家必爭之地，許多業者會前往插旗，而光澤診所算是行業間名氣很大的一家醫美診所，院長是醫美業界內知名的前輩，會選擇在台中開分店也不意外。

業內人士說，本案發生後對於其品牌傷害很重，猜測光澤可能想等待風波較為平息，也許事件過後的3個月或半年，再回頭風光開幕。

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關鍵字：

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