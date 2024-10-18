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台灣4年後人口紅利消失　2070年1青壯年扶養1老人

圖文／NOW健康

國發會17日第124次委員會議，提報最新2024至2070年人口推估結果，顯示我國未來長期少子高齡化現象將更趨明顯。國發會表示，人口結構變遷已逐漸擴大對我國社會各方各面的影響，後續將偕同各相關部會針對少子化、勞動市場、經濟／產業、財政收支及社會環境等面向人口課題，研議強化性因應對策。


▲總人口趨勢。（圖／國家發展委員會提供）

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國發會每2年依據最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，我國未來約50年人口結構的可能發展。為使人口推估更臻完善，國發會今年參考國際作法，針對我國生育趨勢辦理專家調查，作為生育率設定之參考。根據最新推估，假設未來每位婦女一生僅生育1名子女之中推估下，未來短期人口重要時點將維持前一版推估，長期，少子高齡化現象則更趨明顯，重要推估結果如下：


▲人口年齡結構。（圖／國家發展委員會提供）

▸未來總人口持續下降：2024年，全球約有4分之1個國家或地區進入人口負成長，包含我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。

預估未來我國總人口將由2024年之2,340萬人，減少至2070年之1,497萬人，減少844萬人。其中，0至14歲幼年人口減少171萬人，15至64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

▸進入「超高齡社會」時點維持2025年不變：人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，2024年，全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本（2005年）、德國（2007年）、法國（2018年）等。預估我國將於明年加入此行列，65歲以上老年人口占比超過20%。

韓國及加拿大（2025年）、英國（2028年）、美國（2029年）、澳洲（2031年）、中國（2032年）、新加坡（2037年）等國，也預估在未來數年陸續邁入超高齡社會。

▸「人口紅利」結束時點維持2028年不變：2024年，約有3成的國家和地區有人口紅利，包含我國、中國、韓國、新加坡、泰國、越南、印尼等。

預估我國15至64歲工作年齡人口占總人口的比率將於2028年低於3之2，人口紅利消失。韓國（2030年）、泰國（2033年）、中國（2037年）、越南（2040年）、新加坡（2041年）、印尼（2045年）等國，亦將於未來20年面臨人口紅利消失課題。

▸未來長期老化程度再提升：因國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口之比率預估由2024年之19.2%，提高至2070年之46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。


▲生產者與老年人口之比。（圖／國家發展委員會提供）

國發會表示，我國即將進入人口轉型關鍵時點，人口減少與高齡化雖將對經濟、社會帶來深遠影響，但也將成為推動產業升級轉型、發展創新經濟的新契機。行政院陳時中政務委員今日與會委偕同各相關部會，參考國際現況及案例，共同研議強化因應策略，包括：

▸少子化方面：研議擴大人工生殖補助對象、延長育嬰留職停薪津貼等。

▸勞動市場方面：持續擴大中高齡及婦女勞動參與、吸引全球優秀人才對策、及持續厚植產業人才培育等。

▸經濟／產業方面：應積極應用AI技術強化產業升級轉型，並降低產業人力需求等。

▸財政收支方面：研議因納稅人口減少、社福支出增加，而影響財政穩健之因應作法。

▸社會環境方面：研議因應超高齡社會，持續擴充醫療及照顧服務能量，及導入智慧科技，創造健康及照護新模式等作法。


▲人口變遷重點時點（圖／國家發展委員會提供）

後續將視情況每季或每半年檢視執行成效，並滾動式調整優化或新增相關創新政策。民眾如想了解更多人口推估相關資訊，請至本會「人口推估查詢系統」網站查詢下載（網址：https://pop-proj.ndc.gov.tw/）。


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