周杰倫族最大贏家！爆紅「粥餅倫」開店面　人潮爆滿畫面曝

▲中國小吃攤販「粥餅倫」開店。（圖／翻攝自Thread）



記者張方瑀／綜合報導

中國一位小吃攤販「粥餅倫」因賣灌餅在網路上爆紅，由於長相激似周杰倫，累積超過百萬粉絲。不過，粥餅倫並未因走紅就背離初衷，反而專注灌餅事業，甚至從流動餐車轉型，成功開設店面，門外常有大批顧客排隊，被譽為「周杰倫族」最大贏家。

▲▼中國小吃攤販「粥餅倫」開店。（圖／翻攝自Thread）



有網友在社群平台Threads上分享了一段影片，指出「粥餅倫」已經不再使用餐車，取而代之的是一間掛著「粥餅倫灌餅」大紅招牌的店鋪。影片中可見，他的店面在一排店面中格外醒目，門口排隊的顧客也延伸至街上。

現年43歲的「粥餅倫」本名白獻英，來自河北保定，他在2020年因為撞臉周杰倫，在社群平台上爆紅，並被網友暱稱為「粥餅倫」，在各大平台的粉絲超過300萬。

▲粥餅倫在2020年因為撞臉周杰倫在社群平台上爆紅。（圖／翻攝自微博）



粥餅倫今年3月接受媒體訪問時曾說，他不打算靠粉絲發大財，不只拒絕了所有直播帶貨的邀約，還堅持每天擺攤賣餅12小時，並強調「人沒有紅一輩子」。

當時對於未來的規劃，粥餅倫表示，他考慮去租一個合適的店面繼續賣餅，「我只會賣餅，幹不了其他，一家老小就指著這個攤攢點積蓄，我要努力把房貸還了。」