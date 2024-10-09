迅速執行岸際滲透　特戰部隊直升機水域跳傘

軍聞社／記者陳彥樺屏東9日電

陸軍空降訓練中心9日首次實施直升機水域跳傘訓練，該訓練在大鵬灣水域進行，學員搭乘UH-60M直升機實施跳傘，順利完成水面著陸，展現特戰官兵專業的跳傘戰技與水域作戰能力。

空訓中心指出，直升機水域滲透跳傘訓練班為空訓中心首次開辦班隊，首梯次參訓學員來自中心所屬傘訓教官組、學員生營等18位男、女教官和軍士官幹部，均已接受過直升機引張帶跳傘訓練及相關進階課程，具備豐富的跳傘經驗。

上午，訓練在空訓中心教官帶領下進行，學員全程於直升機艙門旁準備跳傘，克服高空帶來的壓力與挑戰。當飛機抵達指定高度，學員依次從艙門跳出，藉由引張帶拉開身上所背負的MC-1B傘具，綠色傘花在天空中展開，隨後平穩降落至水面，展現高度的操傘技術與精湛的協同作業能力。

空訓中心表示，該中心自去年開始研擬直升機水域滲透跳傘訓練轉型，目的在提升特戰部隊小規模作戰的靈活性，尤其是在敵方高偵蒐壓力下，強化特戰官兵多機型載具跳傘能力，應對未來可能的戰爭場景。

空訓中心進一步指出，直升機水域跳傘具備戰略意義，傳統的大規模空降作戰已不復存在，特戰部隊轉型為小規模的特種空降，並藉由直升機低空飛行隱匿行蹤，避免被偵蒐雷達偵測，確保部隊能夠遂行精確滲透與作戰任務。此次水域跳傘訓練，進一步強化特戰部隊的水域滲透能力，使其能在完成跳傘後，迅速執行武裝泅渡及岸際滲透，達成戰術行動目標。

空訓中心強調，未來將持續透過多元地形及跳傘訓練，強化特戰部隊在不同作戰環境下的應變能力，確保面對各種威脅時，部隊能夠迅速反應並完成任務。