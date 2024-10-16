美國下通牒！要求以色列「30天內」改善加薩情勢　否則砍軍援

▲守在進入加薩北部過境點的以色列部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國13日致信以色列，要求該國30天內增加加薩人道援助，否則將面臨部分軍事援助被切斷的風險。BBC指出，這是美國向盟友所發出、目前已知的最強烈書面警告。與此同時，以色列又在加薩北部發動新一波攻勢，造成大量平民傷亡。

在信中，美國對於不斷惡化的加薩人道情勢深表關切。內容指出，以色列9月拒絕或阻礙了加薩南北之間將近90%的人道行動，如今「必須、現在開始、在30天內」採取一系列具體措施，增加援助供應，如果沒有做到，可能「影響美國政策」。

▲飛機空投人道物資至加薩北部。（圖／達志影像／美聯社）

信中還指出，以色列撤離令迫使170萬人湧入狹窄的沿海地區阿爾瑪瓦希（Al-Mawasi），在那裡，人們因為極度擁擠面臨「致命感染的高度風險」，人道主義組織報告也顯示，他們的生存需求無法獲得滿足。

美國呼籲，以色列必須趁著冬天來臨之前「在加薩各地增加所有形式的人道援助」，包括每天允許至少350輛貨櫃車載送物資通過5個過境點，允許阿爾瑪瓦西居民往內陸遷移，結束對於加薩北部的孤立，保證政府政策不會迫使平民從北往南遷移。

▲巴勒斯坦人帶著家當返回加薩地區。（圖／達志影像／美聯社）



這封信件的內容由美媒Axios率先報導，如今已經獲得國務院證實，共同署名者為國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。

一名以色列官員表示，該國正在審查這封信件，並且「認真看待此事」，有意與美方一起「解決被提出的關切」。以色列先前表示，他們的攻擊目標是加薩北部的哈瑪斯人員，並沒有阻止人道援助進入。

負責管理加薩過境點的以色列軍事機構「領土內政府活動協調局」（COGAT）14日也表示，30輛載著世界糧食計劃署（WFP）物資的貨櫃車，已經透過艾瑞茲（Erez）過境點進入加薩。聯合國先前表示，加薩北方已經長達2周沒有食物援助，而當地有多達40萬巴勒斯坦人，他們賴以為生的物資正在耗盡。