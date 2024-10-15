油價安了！傳以色列「不打伊朗石油設施」　黎巴嫩行動結束時間曝

▲外界擔憂以色列攻擊伊朗石油設施。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》獨家報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向美國表示，他計畫攻擊伊朗軍事基礎建設，而非核子或石油設施。此外，該國也有意在未來幾周結束黎巴嫩行動。

報導引述2名知情官員說法指出，美以領袖9日睽違逾7周首次通話。納坦雅胡表示計畫打擊伊朗軍事基礎設施，報復行動將經過調整，以免被外界認為「政治干預美國大選」。與先前相比，他的態度「更溫和」，立場顯著軟化，是拜登決定向以色列部署「薩德反飛彈系統」（THAAD）的原因之一。

數個月以來，美國持續推動加薩停火，不僅沒有成功，反而導致拜登與納坦雅胡摩擦加劇。如今，以色列將採取更有限度的反擊，以避免全面戰爭，被美國視為「克制」的信號，讓華府鬆了一口氣。

▲伊朗10月1日深夜朝以色列發射近200枚飛彈。（圖／路透）

伊朗1日深夜對以色列發射近200枚飛彈之後，以色列也宣布展開重大報復，讓外界擔憂中東爆發全面戰爭。分析人士指出，如果以色列打擊伊朗石油設施，將進一步導致能源價格飆升，若打擊伊朗核子研究計畫，將抹除以伊衝突的最後紅線，引發進一步升級，提高美國更直接軍事參與的風險。

對此，白宮尚未立即發表評論。以色列總理辦公室則聲明，「我們聽取了美國的意見，但我們將根據國家利益，做出最終決定。」