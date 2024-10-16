不只泰國！台男染超致命豬型鏈球菌昏迷　醫曝少1動作險死亡

▲台男染超致命豬型鏈球菌昏迷，醫師發現，男子摸完豬隻後沒有洗手就接觸口腔，且口腔有傷口，導致患病。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

泰國東北部4個省份日前接連爆出12起因感染豬鏈球菌死亡的案例，現台灣也傳出有一名53歲男子因出現感冒症狀、高燒不退、脖子僵硬、劇烈頭痛與雙耳耳鳴等症狀，被送到童綜合醫院急診，到院時人已昏迷、意識不清，緊急進行腦部電腦斷層、腰椎穿刺等檢查，確診患者受到豬型鏈球菌感染導致腦膜炎，入住加護病房並由神經內科楊自強主任給予抗生素治療，住院18天出院返家休養。

童綜合醫院神經內科主任楊自強表示，病患是飼養豬隻的業者，罹患糖尿病、高血脂慢性疾病，免疫力較弱；在發病前曾拔牙有傷口，到養豬場接觸過豬隻後也沒有洗手就碰觸口腔，導致細菌經由口腔既有傷口侵犯腦部，造成腦膜炎並右邊聽力受損。

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楊自強指出，豬型鏈球菌腦膜炎是因為豬型鏈球菌侵入人體腦部腦脊髓液造成腦膜炎發生，其他還可能引發敗血症、心內膜炎、關節炎及支氣管肺炎等。受感染原因主要是因人體傷口、黏膜接觸病菌，或食用未煮熟的豬肉，潛伏期為數小時到3天就會發病。

楊自強呼籲，豬肉切勿生食，豬肉、豬內臟或豬血應煮熟，料理過程也要使用不同砧板或器皿來避免生、熟食混雜導致交叉感染；並且處理生豬肉、豬內臟或豬血時，也要注意接觸的皮膚應該做好防護，避免傷口直接接觸，處理後也因徹底洗手；若身體出現任何不適症狀，也應儘快就醫，找出致病原因，才能儘早治療獲得良好的預後效果。