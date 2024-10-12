45歲日男陳屍普吉島飯店！女傭打掃房間　進門崩潰見慘狀

▲警方在屋內發現用日文寫的遺書，初步排除他殺可能。（圖／翻攝自thaiger）



記者王佩翊／編譯

泰國普吉島一間飯店的女傭10日打掃客房時，在屋內發現一名日本男子的屍體，隨即通報警方。警察趕往現場後，確認男子的身分，由於現場留有一份日文遺書，因此初步排除他殺可能。

根據《每日新聞》報導，死者是45歲的日本籍男子Masaru Hara，根據第一目擊者的飯店女傭表示，10日她為了打掃房間敲門，由於房內無人回應，因此她便使用備用鑰匙進入房間內準備清潔。沒想到進入屋內後，就看到一名男子在屋內輕生。

警消獲報後隨即趕往現場，並將男子送往醫院搶救。然而負責急救的醫院則表示，男子早在被發現的6至8個小時前就已經死亡。目前他的遺體仍在醫院，等待家人後續安排。

警方也在現場發現一封用日文書寫的遺書，初步排除他殺可能。根據遺書內容，男子自述患有憂鬱症，先前就多次嘗試自殺，並表示自己非常孤單。

這並非普吉島首次發現外國人輕生事件。普吉島5月曾有一名患有憂鬱症的美國籍男子也在飯店房間內輕生，而他的泰國前女友則向警方透露，男子在自殺前2天曾聯絡她，但男子則一直拒絕接受心理治療。此外，9月也有一名俄羅斯男子被發現陳屍在知名海灘附近的水溝內，由於他的雙手有明顯割傷，最初懷疑是遭到殺害，但警方最終證實，男子為自殺。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995