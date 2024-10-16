墜汐五高架轎車吊起來了！車頭全撞爛　26歲男遇退潮幸運獲救

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

國道1號汐五高架北上堤頂交流道出口匝道今(16日)清晨發生車輛翻落事故，所幸當時因退潮水深不深，26歲魏姓駕駛自行從車內逃出，才幸運獲救。稍早，高公局派遣大吊車前往將車輛吊起，可以看見魏男轎車因撞擊車頭幾乎撞爛，所幸他及時逃生撿回一命。

▲轎車墜落汐五高架，大吊車出動吊掛。（圖／記者黃彥傑翻攝）

國道1號汐五高架道北向堤頂出口匝道處3月28日晚間才發生車輛自撞護欄，墜落約17公尺、6層樓高的高架橋，並且墜入基隆河內，32歲駕駛逃生不及，被尋獲時已不幸身亡。

▲▼魏男及時逃生，緊抓救命浮板幸運獲救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

同一地點今早又發生墜橋意外，26歲魏男駕車行經該處時，不明原因自撞匝道口護欄，猛烈撞擊力道，導致現場標誌牌被撞歪，魏男連人帶車翻落高架，墜入基隆河內。

幸運的是，當時因退潮，基隆河水深不深，警消獲報到場時，魏男已自行從車內逃出，而恰巧車內有類似浮板的物品，魏男緊抓該「救命浮板」，才幸運撿回一命，目前魏男已由救護車協助至內湖三總醫院救治。

稍早，高公局也派遣大吊車到場將魏男車輛吊起，可以看見轎車車頭因撞擊幾乎爛毀，顯見撞擊力道之大，至於詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

▲魏男轎車車頭幾乎全爛。（圖／記者黃彥傑翻攝）