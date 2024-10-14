百元剪髮「賺什麼？」　網曝1關鍵：答案就在那

▲「百元剪髮」要賺什麼？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有特別要做什麼造型，很多人都會選擇去「百元剪髮」。近日就有網友好奇，雖然這十幾年來，很多東西都漲價了，但「百元剪髮」卻似乎不受影響，價格仍能維持住，大家知道百元快剪在賺什麼嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「百元快剪利潤在哪」為標題發文，提到他學生時代就見「百元快剪」一家接著一家開，十多年過去了，雖然有許多東西都漲價，但百元剪髮卻似乎不受影響，不只凍漲，甚至還有些店家會提供「洗+剪」的服務。

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原PO相信，不會有人做賠錢的生意，但「百元快剪」只要100元，到底賺什麼？為什麼這麼多人在做呢？尤其店內也不是隨時都有客人，有時候生意其實很冷清，百元快剪的利潤在哪？

貼文曝光後，不少網友認為，「人潮其實很多喔，薄利多銷，而且老實說利潤也不差」、「有認真看過來客數嗎？答案就在哪」、「熱門點，一天剪100顆不是問題耶」、「我這家來客數200人，一天2萬、一個月60萬」、「我常去的那間，一天剪50、60位」。也有網友回應，「自由啊，吹冷氣、店小、沒人管」、「有些來練功的」、「有些就剪得很隨意」、「反正一般人想說100塊而已就隨便了」。