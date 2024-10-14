試拿iPhone 16 Pro「感覺比Pro Max重」　網猜1原因：正常

▲原PO覺得iPhone 16 Pro比Pro Max重。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

iPhone 16系列已經開賣一陣子，有不少民眾都換了新機。近日有網友發文透露，他試拿iPhone 16 Pro的展示機時，發現該機體感上比iPhone 16 Pro Max還要重，是因為防盜繩所致嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的iOS板上，以「iPhone 16 Pro手持感覺比Pro Max重」為標題發文，提到他最近打算換新手機，結果反覆拿了幾次展示機，卻覺得iPhone 16 Pro比iPhone 16 Pro Max還要沉。事實上，iPhone 16 Pro重量約為199公克，iPhone 16 Pro Max約227公克，因此他就不解，iPhone 16 Pro感覺比較重一點，是因為受到防盜繩影響嗎？

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貼文曝光後，不少網友也有同感，「跟你一樣感覺，店裡Pro拿起來有頭重腳輕，Max反而覺得較輕」、「16 Pro拿起來會有頭重腳輕的感覺」、「我試過拿16 Pro，也是覺得手感更重」。

其中有網友則認為，「覺得是配重比例，跟之前的Pro Max一樣」、「同樣的鏡頭模組大小，但Pro機身小，所以配重感受可能會比較差」、「正常，因為鏡頭占比太高，手持起來比Pro Max還不舒服」、「因為重心集中在鏡頭那邊了，正常」。另還有網友分享，「14Pro換16Pro，有感變輕」、「14Pro換16Pro，小拇指輕鬆多了」、「錯覺而已，我從12換到16 Pro也習慣了」。