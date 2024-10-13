九把刀分享「飲料新喝法」冰度完美！　網一試：太壞了

▲很多人每天都要來一杯冰咖啡。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

「還可以持續製造完美無瑕的第二口！」知名作家兼導演九把刀日前發文分享，他發現一種「新的飲料喝法」，如果想喝冰咖啡，不妨先將冰塊放進嘴裡，再慢慢喝一口溫咖啡，這樣就能有「冰度完美無瑕的冰」。不過貼文曝光後，就讓不少網友忍不住直呼，「我剛剛經過屈臣氏，架上的舒酸定都沒了」、「然後有人會被冰塊嗆到」。

九把刀日前在臉書粉專上發文分享，「我剛剛研發出一種新的飲料喝法」，首先，要把「方塊冰」含在嘴巴裡面，接著再慢慢喝進一小口溫咖啡，這樣就能品嘗到冰咖啡，「而且是冰度完美無瑕的冰」。

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九把刀接著說，更妙的是，吞下冰咖啡之後，原本在嘴巴裡的冰塊也還會在，所以「還可以持續製造完美無瑕的第二口」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這是傳說中的冰火五重天嗎」、「我等等來試，如果沒那麼完美無瑕，我會去找你」、「咖啡廳員工說今天要冰塊的人很多，有頭緒嗎」、「確定？我等等試試看，看是會說太好喝，還是去急診」、「有敏感性牙齒的會跳起來」、「太誇張了！我照你方法試了一口，整個表情扭曲到凍住，太壞了」。

還有網友表示，「嘴巴凍到沒味覺了！」九把刀則回，「吃檸檬刺激一下」。