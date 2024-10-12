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一年到底能放多少天？　全年休假上限116天「竟無法源依據」

一年到底能放多少天？　全年休假上限116天「竟無法源依據」▲政府休假日限制115至116天，其實並非法律依據？（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

行政院人事總處，是專門設定每年休假日的單位，過往每年，該單位也依據全年休假上限115至116天的限制，來制定隔年的政府行政機關辦公日曆表。但有媒體報導指出，其實每年休假115至116天這項限制，其實並沒有法源依據，只是政府的說法。

根據媒體報導指出，休假的上限，主要是源自2000年立法院修正通過「公務員服務法」第11條的附帶決議，但該附帶決議並無法定拘束效力，且原條文在2022年已經修正，附帶決議隨之消失。

除此之外，在內政部的「紀念日及節日實施辦法」中，也並未對全年休假上限做出規定。對如此說法，有官員並未否認，但重申「115至116天是政府一貫的主張與說法」。

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在先前5月1日的勞動節的爭議中，由於勞動節並不適用於公教人員，導致家庭內親子假期不一致。民進黨立委林宜瑾也為此在院會提出質詢，爭取將勞動節訂為全國休假日，當時行政院長卓榮泰在答詢時，就曾引述「公務員服務法」，強調休假上限為115至116天。

但當時林宜瑾就質疑，2022年「公務員服務法」已全文修正，當初設定的休假上限115至116天僅是附帶決議，該條文已不存在，但行政院仍在遵守，質疑行政院是否未掌握法條變更。

官員受訪時解釋，當初附帶決議是為實施公務員週休二日而訂定，以控制全年休假天數。然而2022年條文修正後，內容已與週休二日無關，但附帶決議仍作為控制總放假天數的依據。

也有其他官員承認，115至116天的休假上限雖然是附帶決議，並未入法，但他提到內政部的「紀念日及節日實施辦法」只是行政命令，缺乏法律效力，應加速研擬具有法律位階的「紀念日及節日實施條例」。目前內政部的「紀念日及節日實施辦法」並未對全年休假上限作出規定。

官員指出，現已有多名立委提出「紀念日及節日實施條例」草案，內政部也在研擬中，尚未提出具體版本。實際上，是否放假及放假的方式，「都是政策決定」。

針對勞動節放假的議題，官員表示一直在研議中，但各界意見不一，有部分勞工認為勞動節放假、公務員上班，方便洽公而無需特地請假，因此希望維持現行放假方式。他強調「115至116天是全國放假日的極限，我們認為不應再增加假期。」

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