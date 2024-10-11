罷免投票倒數2天！謝國樑偕藍委七堵掃街：一定要出來投票

▲罷免投票倒數2天，謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員鄭正鈐、林沛祥、牛煦庭、羅廷瑋與基隆市議會副議長楊秀玉、前議長蔡旺璉、議員俞叁發、張耿輝等人，今（11）日赴基隆七堵南興市場，與基隆市長謝國樑合體掃街爭取民眾認同。謝國樑呼籲選民，10月13日投票日很重要，一定要出來投不同意罷免票，讓會做事的市府團隊繼續為大家打拚，也讓台灣回歸穩定。

謝國樑表示，這是七堵最大的市場，10月13日投票日很重要，縣市首長與立委都很關心結果，他會盡全力打好選戰，市民手中一票不僅對基隆未來有影響，更關乎台灣未來政局，呼籲選民一定要出來投不同意罷免票，讓會做事的市府團隊繼續為大家打拚，也讓台灣回歸穩定。

鄭正鈐指出，從新竹特地到基隆來，是因為謝國樑的政績做得有聲有色，民主制度應是四年檢視一次，而不是選輸翻桌，呼籲支持謝國樑的民眾，不是坐在家裡不投票就是不支持罷免，呼籲一定要出來投「不同意罷免」票。

牛煦庭表示，這最後一哩路，立委都會陪市長走，市長是跟人民沒有距離的暖男，不應被惡意罷免，基隆是最有愛的城市，也不應被仇恨綁架；兌現政見的過程難免跌跌撞撞、需努力修正，但若因罷免無法兌現承諾是很可惜，且罷免浪費的會是人民的時間跟金錢，應該回到做事的角度，而不是讓基隆虛耗。謝國樑是勇敢的市長，守護市產依理而行，呼籲大家投下「不同意罷免」票，給謝國樑更多支持，也讓基隆回歸正常與平靜。

林沛祥指出，他在站路口的時候，有罷樑人士嗆聲說「今天又不是罷免你，你站出來幹嘛？」他站出來不只是反對罷免，更是反對霸凌，有任何市政上的質疑都應在市政角度直球對決，但現在已從政治鬥爭變成政治霸凌，今天發生在謝國樑身上，往後可能發生在每個人身上，呼籲大家勇敢站出來反霸凌，投「不同意罷免」票。