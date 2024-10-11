　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免投票倒數2天！謝國樑偕藍委七堵掃街：一定要出來投票

▲罷免投票倒數2天 謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲罷免投票倒數2天，謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員鄭正鈐、林沛祥、牛煦庭、羅廷瑋與基隆市議會副議長楊秀玉、前議長蔡旺璉、議員俞叁發、張耿輝等人，今（11）日赴基隆七堵南興市場，與基隆市長謝國樑合體掃街爭取民眾認同。謝國樑呼籲選民，10月13日投票日很重要，一定要出來投不同意罷免票，讓會做事的市府團隊繼續為大家打拚，也讓台灣回歸穩定。

謝國樑表示，這是七堵最大的市場，10月13日投票日很重要，縣市首長與立委都很關心結果，他會盡全力打好選戰，市民手中一票不僅對基隆未來有影響，更關乎台灣未來政局，呼籲選民一定要出來投不同意罷免票，讓會做事的市府團隊繼續為大家打拚，也讓台灣回歸穩定。

▲罷免投票倒數2天 謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝）

鄭正鈐指出，從新竹特地到基隆來，是因為謝國樑的政績做得有聲有色，民主制度應是四年檢視一次，而不是選輸翻桌，呼籲支持謝國樑的民眾，不是坐在家裡不投票就是不支持罷免，呼籲一定要出來投「不同意罷免」票。

牛煦庭表示，這最後一哩路，立委都會陪市長走，市長是跟人民沒有距離的暖男，不應被惡意罷免，基隆是最有愛的城市，也不應被仇恨綁架；兌現政見的過程難免跌跌撞撞、需努力修正，但若因罷免無法兌現承諾是很可惜，且罷免浪費的會是人民的時間跟金錢，應該回到做事的角度，而不是讓基隆虛耗。謝國樑是勇敢的市長，守護市產依理而行，呼籲大家投下「不同意罷免」票，給謝國樑更多支持，也讓基隆回歸正常與平靜。

林沛祥指出，他在站路口的時候，有罷樑人士嗆聲說「今天又不是罷免你，你站出來幹嘛？」他站出來不只是反對罷免，更是反對霸凌，有任何市政上的質疑都應在市政角度直球對決，但現在已從政治鬥爭變成政治霸凌，今天發生在謝國樑身上，往後可能發生在每個人身上，呼籲大家勇敢站出來反霸凌，投「不同意罷免」票。

▲罷免投票倒數2天 謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲罷免投票倒數2天 謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲罷免投票倒數2天 謝國樑偕藍委七堵南興市場掃街。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►勇消颱風天忙救災...乖乖排隊買便當遭公審　謝國樑到分隊力挺

►金山夫妻遭洪水沖走雙亡！遺體送抵殯儀館　女兒崩潰：我沒有爸媽了

►最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家　遭洪水沖走雙亡

►快訊／擋土牆崩塌壓困野柳男恐截肢　勇消3.5hrs完成拆牆救命

ET快訊
快訊／「館長」健身房遭衝撞　判決出爐
搭電梯「5F高速下墜至1F」奪命片曝光　巴西人妻慘死
「天使眼淚」回來了！　美景曝光
百齡橋下「無頭浮屍」遭魚啃食　父親悲喊：中秋才相聚
快訊／參加左營萬年季　女小吃攤用餐突暈倒死亡
101煙火被說太短！賈永婕現身「揭贊助內幕」
陸29歲「超級學霸」橫空出世　「4博士＋2博士後」還有一堆碩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

賴清德國慶演說往中華民國靠　李彥秀：恐淪為安撫中共的籌碼

黃國昌嗆賴清德演講拉高音量「心虛」、引用柯文哲金句　綠委曝來源

和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

馬英九缺席國慶　卓榮泰：刻意不到現場的人要感到遺憾

罷免投票倒數2天！謝國樑偕藍委七堵掃街：一定要出來投票

賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

賴清德國慶演說往中華民國靠　李彥秀：恐淪為安撫中共的籌碼

黃國昌嗆賴清德演講拉高音量「心虛」、引用柯文哲金句　綠委曝來源

和解飯中午登場！　王鴻薇問賴清德：院際爭議時你做了啥？

反罷免挺謝國樑　林國成、張啟楷今赴基隆站台

馬英九缺席國慶　卓榮泰：刻意不到現場的人要感到遺憾

罷免投票倒數2天！謝國樑偕藍委七堵掃街：一定要出來投票

賴清德「走回中華民國？」　蕭旭岑：用別人的祖宗牌位拜自己的祖先

清邁水災撈到300公斤鯰魚5人才抱得動　飼主捐出「讓牠立功」

就差2秒！騎士搶快闖平交道挨罰6.7萬　辯閃車反被打臉

曝賴清德、韓國瑜國慶互動　矢板明夫：民主國家政治人物應有的風度

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實 10男只有1男做得到

籲卓榮泰解決朝野僵局　李彥秀：政院傲慢心態不改恐難樂觀

馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

明晨還有一波低溫「北東偶有雨」　可能又有熱帶擾動

板橋浮洲成新北建設重點　議員黃淑君籲加速都市計畫檢討

韓國宣布12強賽35人培訓名單　亞運金牌11人入選

重現一雙鞋的故事　蔡麗青用誠心為老伯解決「腳患」

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

政治熱門新聞

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

看煙火許願　韓盼吵架時別再被李佳芬拔頭髮

賴清德國慶演說　陸學者：兩國論清晰

快訊／陳佩琪：若有司法公義請釋放柯

岱縈、菲菲等36啦啦隊女孩登國慶　蔡其昌連2年推中職上國家慶典

雙十國慶當日　30架共機艦出海擾台、昨晚1運載火箭經過我防空識別區

陸委會：對岸應認真體會賴總統國慶演講善意

馬英九嗆賴清德「新兩國論」拒出席國慶　綠委同情：每年十月他都崩潰

黃國昌爆考試委員想交問卷　總統府不准

總統國宴主廚帶台灣食材飛新加坡做8道料理

多圖／賴清德「紅蟳米糕代替蛋糕」　祝賀友邦吐瓦魯總理生日快樂

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

「我們在國旗下齊聚一堂」　韓國瑜凌晨激動曝心聲

本想坐凱道抗議　昌「壓抑情緒」參加國慶

更多熱門

相關新聞

挺謝國樑　張善政：不要因制度欠佳亂罷免

挺謝國樑　張善政：不要因制度欠佳亂罷免

桃園市長張善政於今（10日）赴基隆與市長謝國樑合體車隊掃街，盼能催出更多不同意罷免票。張善政強調，若因罷免制度設置不周而讓好人被罷免，此舉絕非基隆之福，他呼籲基隆市民務必勇敢出來投下「不同意罷免票」。

基隆高層建築物安全講習　防災中心服勤人員上陣

基隆高層建築物安全講習　防災中心服勤人員上陣

北聖宮捐贈復康巴士　邱佩琳：將愛與溫暖帶進基隆

北聖宮捐贈復康巴士　邱佩琳：將愛與溫暖帶進基隆

力挺謝國樑勝利4連握　馬英九：不同意罷免護基隆

力挺謝國樑勝利4連握　馬英九：不同意罷免護基隆

王惠美、林倩綺挺樑！謝國樑批：罷免理由無正當性

王惠美、林倩綺挺樑！謝國樑批：罷免理由無正當性

關鍵字：

基隆罷免謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

北車光南大批發將搬遷！一票人見新址傻眼

新人突喊離職「原因驚呆他」！一票喊正常

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面