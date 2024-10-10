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數錢了！「5生肖」10月豪賺一波　財神爺點名正偏財都旺

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲5生肖10月豪賺一波，受到財神爺眷顧，要好好把握機會。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2024年已進入10月，近日已能明顯感受到秋意濃。塔羅牌老師艾菲爾指出，10月是財運流轉、機會湧現的月份，秋風漸起之季財神爺也準備出動，為「5生肖」送上驚喜好運，不僅正財穩定成長，就連偏財也有意外收穫，財富大突破。前3名依序為生肖雞、生肖牛及生肖馬，吉星高照、財運超旺令人稱羨。

艾菲爾點名5生肖10月份「財神爺外找」，有貴人相助財源滾滾、豪賺一波：

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第5名：生肖蛇

10月屬蛇的朋友偏財運大爆發！除了有工作上的穩定收入外，還可能因某些投資、機緣巧合或意外之財而獲得錢財，這些偏財來源多半是無心插柳的結果，可能是在投資理財方面無意間的收穫，或是來自朋友、家人的意外資助。屬蛇人這個月雖有大大的財務驚喜來自偏財，但也伴隨著一定風險，必須保持理智、謹慎，尤其對高風險投資要避免貪心和冒險。

第4名：生肖羊

屬羊的朋友10月將因努力而得財，尤其在貴人的幫助下，會發現自己在事業上更有突破空間，從而提升收入。這個月財運的來源主要是工作上的辛勤付出與不懈努力，不論是正職或副業，都能憑藉著一己之力看到明顯的財務成長。但要小心家人或下屬可能帶來的麻煩，會影響財務狀況或健康。務必保持警惕，妥善處理人際關係和健康問題，避免阻礙財運發展。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲被點名的生肖大多是工作中受到貴人相助、有所突破，口袋跟著賺飽飽。（示意圖／記者劉維榛攝）

第3名：生肖馬

受到貴人相助，10月屬馬的朋友在事業及生活中能開創新的財務機會，特別是工作表現能得到上司或合作夥伴的青睞，帶來可觀的財務回報。這月份的財運主要來自工作機會，也多是貴人的推動與建議所帶來，因此在這段期間應格外珍惜周圍的人際關係。此外，家庭與社交圈也會因貴人出現而更加穩定，間接增強財運，但須注意健康與法律問題，避免因外部干擾影響財運。

第2名：生肖牛

有了吉星扶持，屬牛的朋友在10月財運順遂，加上貴人協助，事業上大有突破，尤其是在合作中，能夠借助他人的力量，達到事業成功與財務的穩定增長。屬牛人財運來源主要為穩定的職場表現和人脈資源，這段時間夥伴的支持及團隊的和諧，在工作中如魚得水、收入也大大增加。此外，生活中的運勢也較佳、家庭和睦，內心更安穩，讓財務更有規劃與進展。但在這月份要保持低調、提高警覺，特別是在處理人際關係，避免爭吵或誤會影響財運。

第1名：生肖雞

10月屬雞的朋友財運超旺！吉星高照，工作中可能遇到令人意外的好機會，特別是在職場或商業合作中，屬雞人可能受到主管或合作夥伴的高度肯定，從而帶來豐厚錢財。靠著事業的發展與貴人相助、個人出色表現，使收入攀升，這段時間是累積財富的黃金時期，只要保持穩健步伐，財運將持續走高。請好好把握機會，處事謹慎、勿過於冒進，在投資上保守，避免因過度冒險而帶來不必要的損失。

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