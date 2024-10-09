台南市區大規模毒死浪貓　動保處聯手南警全力緝凶

▲台南市議員盧崑福爆料台南市區出現有人大規模毒死浪貓，有數十隻浪貓被毒死，台南市動保處已聯手市警二分局成立專案小組，全力偵辦中。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員盧崑福爆料台南市區出現有人大規模毒死浪貓，在中西區戶政事務所後方的協和公園附近，有人餵食摻有毒藥的貓食，導致數十隻浪貓被毒死，連在喝奶的奶貓屍體也有，台南市動保處已聯手市警二分局成立專案小組，全力偵辦中。

台南市警二分局指出，警方已接獲台南市動保處通報，雙方成立專案小組，由動保處主導，警方配合偵辦，目前除檢視相關罪證資料外，並積極調閱監視器畫面，釐清相關案情，追查涉案人到案中。

台南市議員盧崑福8日下午在台南市議會農業局的業務報告上爆料指出，台南市區出現有人大規模毒死浪貓，要求動保處透過監視器及走訪當地民眾追查兇手，依照動保法嚴逞兇嫌。

盧崑福表示，這起毒貓的範圍相當廣，包括中西區戶政事務所後面的協和公園、靠近兌悅門區域及民族路巷弄內，都散布大小不一的浪貓大體，這些死亡的浪貓症狀不是口吐鮮血，就是口吐白沫，應該是被毒死的，鄰近區域還殘留有疑似摻毒的貓飼料等毒餌，顯示放毒的人有意將鄰近所有的浪貓一網打盡全部毒死，連奶貓也受害。研判是餵奶的貓媽媽吃了毒食之後，餵奶間接讓奶貓受害，有位阿公已撿拾15隻大小貓咪屍體，也有民眾收了7隻浪貓大體，遍地可見大規模的貓屍橫陳，讓人不捨與憤怒。

盧崑福議員表示，被毒死的這些浪貓，大部分都已結紮，當地也有愛媽在餵養照顧，並不會對當地居民造成困擾，住戶們也都不排斥這些浪貓，但也不排除有人不喜歡而下毒手。他接獲民眾陳情後，要求動保處嚴懲。

依據動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。 如果故意使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依據動物保護法第25條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科處新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。