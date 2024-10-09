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社會 社會焦點 保障人權

移工產子「抖音募款求回家」…承諾會返台！雇主協會：沒人能保證

▲▼ 新竹印尼籍女移工產子，在抖音拍片募款求助。（圖／翻攝自抖音）

▲新竹一名印尼籍女移工產子，在抖音拍片募款求助。（圖／翻攝自抖音）

記者黃資真／新竹報導

新竹一名印尼籍看護被請來照顧家中阿嬤，5個月後卻在阿嬤的床上自行誕下一名嬰兒，報導曝光後還遭監察委員王幼玲質疑真實性。而雇主協會在臉書發文強調此事千真萬確，更貼出該移工在抖音募款的影片，理事長張姮燕認為，政府應需要規劃一套「無縫接軌」的措施，避免被照顧者變成無人可顧的窘境。

本案源自於「爆料公社」一名網友PO出家中監視器畫面，提及家裡請了一名印尼籍看護，照顧年事已高的阿嬤，沒想到卻從家中監視器看到移工躺在阿嬤床上生小孩的畫面，後續全家人還被迫幫忙做月子、顧小孩。

由於案件過於誇張，引來監察委員王幼玲發文質疑，雇主協會隨即回擊，這是千真萬確的外勞懷孕事實，列出4點「1、印尼外籍看護5月來台」、「2、9月11日在受照顧者-阿嬤的床上把小孩生下來」、「3、外勞接受詢問時承認，她檢查的時候拿的檢體是『朋友的』，不是自己的，所以隱瞞懷孕事實」、「4、孩子的爸在印尼」，並貼出該名女移工的抖音影片。

其中幾部影片中女移工與另名抱著嬰兒的男子合影，提及她來台工作5個月後，小孩子由她自己獨立生下，現在人在新竹的清真寺，目前跟女兒2人都很健康，由於即將被遣返，希望住在附近的朋友可以前來捐款幫助她們。

▲▼ 新竹女移工躺在阿嬤床上產子。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女移工躺在阿嬤床上產子，全程被家中監視器拍下。（圖／翻攝自爆料公社）

《ETtoday東森新聞雲》實際致電雇主協會理事長張姮燕，張理事長指出，起初得知此事時她也相當驚訝，但這類案件其實早就層出不窮，這次會引起軒然大波，可能是因為有影像佐證，她認為最大的問題在於，如果政府能夠針對這類事情，規劃一套無縫接軌的措施，就能避免移工在生產顧小孩期間，重症長者無人照顧，目前雖然有長照資源，但申請不是立刻通過，照護時間也短。

張理事長透露，女移工的仲介稱她打算請假回去照顧孩子，會再回台照顧阿嬤，但其實不少移工回家鄉後，可能因家庭各種因素就打消念頭了，所以沒人能保證，而與女移工在抖音所稱的遣返說詞不同，這部分理事長也認為可能是移工資訊不足，因為台灣針對移工並無禁孕條款，若雇主恣意解約還可能被申訴。

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