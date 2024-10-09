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國民黨議員爸「通靈」串證手則　早檢調一步逃廈門

黃紹庭在中國自拍影片，澄清未涉不法，後來返台遭押，成為打臉自己的最佳鐵證。（黃紹庭提供）

▲黃紹庭在中國自拍影片，澄清未涉不法，後來返台遭押，成為打臉自己的最佳鐵證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

3連霸高雄市議員的黃紹庭涉嫌詐領助理費上月26日遭搜索，他疑似提前收到消息，早一步搭機潛逃出境，雖然3天後返台，高雄地檢署仍懷疑他長期涉貪，不但按月將贓款匯入太太的帳戶，就連雙親也被他充當人頭，不法金額超過千萬元，這也是檢調最近偵辦詐領助理費等案涉嫌金額最高者，訊後將他聲押禁見獲准。

雄檢日前指揮調查局台南市調處兵分10路，拂曉出擊搜索黃紹庭住家及服務處等地，約談黃紹庭雙親及助理等17人，並扣走多部電腦及帳冊等文件，檢調懷疑他除了用人頭請領助理費，還涉嫌以低薪高報方式詐領公帑，甚至按月匯款3、4萬元到妻子名下的高雄銀行帳戶。

黃紹庭（左）出身政治世家，其父黃芳仁（右）也曾任議員，如今家族涉弊恐牽動地方政治版圖。（翻攝高雄市議會官網）

▲黃紹庭（左）出身政治世家，其父黃芳仁（右）也曾任議員，如今家族涉弊恐牽動地方政治版圖。

由於黃紹庭的太太長年與小孩在美國生活，根本不是議會助理，黃按月匯款到妻子的帳戶也被認定是詐領助理費的一環；離譜的是，黃還以詐取的助理費支付服務處水電費用，並指示服務處周姓副主任提領相關款項，企圖製造金流斷點。 除了涉貪事證明確，檢調從黃紹庭的父親黃芳仁臥室床頭，還搜出一紙教戰守則，內容以Q＆A問答方式，詳載面對司法調查助理費案的辯詞，顯見黃紹庭一家人早就有備而來。 詭異的是，黃身為全案最關鍵的被告，卻在調查局人員執行搜索前一個小時，突然拎著一只行李箱，搭計程車直奔高雄小港機場臨櫃買機票出境，輾轉飛抵中國廈門。除了預先演練訊問內容，還事先得知將被偵辦，明顯有人通風報信，檢方已另分案偵辦中。

檢調人員查扣黃紹庭私人行李箱，因他已有逃亡及勾串之虞，訊後遭聲押禁見獲准。（鏡新聞提供）

▲檢調人員查扣黃紹庭私人行李箱，因他已有逃亡及勾串之虞，訊後遭聲押禁見獲准。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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